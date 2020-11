Nach gescheitertem Eilantrag: Wirt aus Schönbach fehlt Verhältnismäßigkeit

„Wir wollten das Feld nicht kampflos räumen, sondern wieder aufmachen dürfen“: Kay Stockmann vom Schweizerhaus ist merklich angefressen. Gemeinsam mit einem Barbetreiber aus Jena hatte er vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht einen Eilantrag gegen die Schließung der Gastronomie gestellt. Am Donnerstagabend verbreitete sich die Nachricht, dass er abgelehnt wurde.

Im Hinblick auf dieses Ziel der Kontaktreduzierung spreche einiges dafür, dass die Schließung von Gaststätten geeignet, erforderlich und angemessen sei, heißt in der Begründung des Gerichts, das seinen Sitz in Weimar hat. „Jedenfalls“ könne „nicht von einer verfassungswidrigen Gesetzeslage und auch nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von der Rechtswidrigkeit der Verordnung ausgegangen werden“.

Stockmann: Gasthäuser sind keine Infektionsherde

Stockmann betont, dass nicht nur er und sein Kollege aus Jena hinter dem Antrag stünden sondern rund 30 Gastronomen, darunter viele aus Greiz und Umgebung. Er wolle aber nicht gelten lassen, dass die Gasthäuser Infektionsherde seien.

Die Gastwirte hätten immer dafür eingestanden, Infektionen zu verhindern, sagt Stockmann. Natürlich gebe es, wie überall, schwarze Schafe, aber die meisten Gastwirte hätten von Hygienekonzepten über Lüften, Desinfektion bis hin zu Abstand-Halten, Einbahnstraßenregelungen und so weiter alles getan, sogar in Dinge wie Luftfilter investiert. Zudem zeige sich ja gerade, dass die Zahlen hoch blieben, auch wenn die Gasthäuser geschlossen seien. „Und ist es nicht besser, in einer Gaststätte zu feiern, wo auf Kontaktverfolgung und so weiter geachtet wird, als dass man die Menschen nun dazu zwingt, das daheim zu tun, wo niemand darauf achtet?“, fragt er.

Schließung komme Berufsverbot gleich

Ihm fehle einfach die Verhältnismäßigkeit, sagt Stockmann, schließlich komme die Schließung für ihn einem Berufsverbot gleich. Auch wenn er inzwischen auf einen Abholservice umgestellt hat, die Umsatzeinbußen bleiben. Schließlich dürfte weiter der Profi-Fußball rollen, sich die Menschen in Bus und Bahnen drängeln und auch beim Einkaufen werde kaum auf die Regeln geachtet. Aber „die, die sich Gedanken machen, werden zugemacht.“ Und das wieder quasi über Nacht, so dass frisch eingekaufte Lebensmittel erneut entsorgt werden mussten.

Das versprochene Unterstützungsgeld habe er auch noch nicht erhalten, habe es bisher noch nicht einmal beantragen können, müsse aber alles weiterzahlen. Es gehe ihm auch nicht allein um sich, sondern auch um seine Mitarbeiter und die Zukunft der Gasthäuser, von denen viele trotz langer Geschichte in ihrer Existenz bedroht seien. Seit 125 Jahren ist das Schweizerhaus in Familienhand, das wollte man dieses Jahr feiern, doch auch das fiel aus.

Kaum gesicherte Daten zu Ausbruchsherden

Gesicherte Daten zu Ausbruchsherden gibt es kaum. Im September veröffentlichte das Robert-Koch-Institut eine Studie, wonach rund 30.000 Fälle im privaten Haushalt, in Pflegeheimen und anderen Wohnstätten und Heimen rund 300 in Gaststätten, Kantinen und Co. gegenüber standen. Nur: Dreiviertel aller Ansteckungsorte lassen sich nicht mehr auf ihren Ursprung zurückverfolgen. Für den Landkreis Greiz hatte die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), kürzlich von keiner bekannten Infektion in einer Gaststätte gesprochen.

