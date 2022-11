Zwei Neuzugänge in Vorstand von Jenoptik berufen

Jena. Der Thüringer Technologiekonzern Jenoptik hat Prisca Havranek-Kosicek und Ralf Kuschnereit in den Konzernvorstand berufen.

Der Aufsichtsrat der Jenoptik AG hat zwei neue Mitglieder in den Vorstand berufen: Wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab, sind dies zum 1. Januar 2023 Ralf Kuschnereit, der die Division Advanced Photonic Solutions leiten und Mitglied des Executive Management Committee sein wird, sowie als Finanzvorstand Prisca Havranek-Kosicek. Havranek-Kosicek werde mit Wirkung vom 1. April die Position von Hans-Dieter Schumacher übernehmen, der seinen zum 31. März auslaufenden Vertrag nicht verlängert habe, hieß es in der Mitteilung.

Mit der Berufung von Kuschnereit „verstärken wir die umfangreiche photonische Kompetenz auf Vorstandsebene“, so Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Wierlacher. Havranek-Kosicek bringe große internationale Finanzerfahrung in den Vorstand ein. Damit sei der Jenoptik-Vorstand gut aufgestellt, um die Weiterentwicklung des Unternehmens als globaler Optik- und Photonik-Player erfolgreich voranzutreiben.

Den Angaben zufolge promovierte Kuschnereit (54) in Physikalischer Chemie und verfügt über langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Funktionen. Seine berufliche Karriere begann er bei Carl Zeiss im Bereich der Fotolithografie-Entwicklung und war anschließend in leitender Funktion bei Carl Zeiss Meditec in den USA tätig. 2017 wechselte er zu Jenoptik.

Havranek-Kosicek (47) ist dem Unternehmen zufolge promovierte Betriebswirtschaftlerin und verfügt über langjährige Erfahrung als Finanzvorstand in mehreren börsennotierten Unternehmen. Zuletzt war sie bei der Nilfisk A/S und zuvor der Novozymes A/S in dieser Position tätig.