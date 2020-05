Live-Musik mit Max Giesinger, Revolverheld und Co. bei den Autokonzerten in Erfurt

Die Mediengruppe Thüringen macht es möglich: Live-Konzerte vor Publikum trotz Corona-Krise! Vom 20.-24.05.2020 finden fünf einzigartige Autokonzerte mit bekannten deutschsprachigen Künstlern statt.

Fünf Tage, fünf Live-Konzerte

Aufgezogen wie ein Autokino, veranstaltet die Mediengruppe Thüringen vom 20. bis 24. Mai 2020 insgesamt fünf Konzerte auf dem Freigelände der Messe Erfurt. 450 PKW finden auf dem Gelände Platz. Von der großen Bühne wird der Sound über eine UKW-Frequenz direkt ins Auto übertragen, und vier große LED-Leinwände ermöglichen von überall beste Sicht auf das Bühnen-Geschehen. Snacks und Getränke dürfen mitgebracht werden.

Applaudiert wird per Lichthupe

Vor einem Meer aus Lichthupen und Blinkern wird das ein ganz außergewöhnliches Erlebnis - natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

Lineup reicht von Rock bis Lagerfeuer-Romantik

20. Mai - KARAT

Seit über 40 Jahren stehen die Musiker von KARAT auf der Bühne und konnten in dieser Zeit eine ganze Reihe von Hits landen. Sicherlich am bekanntesten ist die Hymne „Über sieben Brücken“, die später auch von Peter Maffay gecovert wurde. Aber auch „König der Welt“, „Der blaue Planet“ oder „Jede Stunde“ waren Riesenerfolge und sind echte Evergreens geworden.KARAT ruht sich dennoch nicht auf den Lorbeeren aus: Die Musiker Claudius Dreilich (voc), Bernd Römer (git), Michael Schwandt (dr), Christian Liebig (b) und Martin Becker (keyb) kennen keinen Stillstand, sondern schwingen sich mit ihrem neuen Album „Labyrinth“ zu neuen musikalischen Höhen auf.

Karat live - Der blaue Planet

21. Mai - Revolverheld

Ursprünglich wollten Revolverheld im Frühjahr/Sommer 2020 einige Open Air-Konzerte spielen, doch wegen der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen bis Ende August bekanntlich abgesagt. Trotzdem dürfen die Fans der Hamburger Band sich auf ein Konzert in Erfurt freuen: Im Rahmen der Autokonzerte präsentiert die Mediengruppe Thüringen die beliebte Popband am 21.05.2020 live und ohne Ansteckungsgefahr auf der Konzertbühne.

Revolverheld gehört unangefochten zur Spitze der deutschsprachigen Bands. Mit Hits wie „Ich lass für dich das Licht an“, „Spinner“, „Immer noch fühlen“ oder „Halt dich an mir fest“, um nur einige zu nennen, begeistern sie seit vielen Jahren das Publikum. Leadsänger Johannes Strate sagt: „Wenn wir Konzerte spielen, dann gehen die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause.“ Ganz sicher wird das auch beim Autokonzert in Erfurt der Fall sein!

Revolverheld Live - Freunde bleiben

22. Mai - Max Giesinger - Die Autokino Reise

„Macht schon mal die Windschutzscheiben sauber!“ Die Fans von Max Giesinger hatten sich schon damit abgefunden, den Sänger so schnell nicht in Erfurt zu erleben. Noch vor Ende März wollte er in der Thüringenhalle auftreten, doch das Coronavirus machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Für einen leidenschaftlichen Bühnenmenschen wie Max Giesinger ist die lange Live- Abstinenz durch die Verlegung seiner zahlreichen Konzertdaten besonders schwer zu ertragen. Zum Glück lässt sich das Tournee-Fernweh schon in wenigen Wochen lindern: Bei seinen exklusiven Autokino Open-Air-Konzerten in Erfurt, Düsseldorf und Hannover wird Max Giesinger im Mai alle seine ‚Die Reise‘-Hits zum ersten Mal vor einem Meer aus Lichthupen und Blinkern präsentieren. Am 22. Mai gastiert der Musiker mit seiner Autokino-Reise in Erfurt.

Max Giesinger live - 80 Millionen

23. Mai - Heinz-Rudolf Kunze ganz persönlich

Heinz Rudolph Kunze gehört seit fast 4 Jahrzehnten zur ersten Garde der deutschen Singer-Songwriter. Mit Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Mit Leib und Seele“ oder „Finden Sie Mabel“ erfreut er das Publikum, das neben den tanzbaren Melodien besonders seine feingeistigen und teils politischen Texte schätzt. Sein aktuelles Programm ist besonders persönlich: HRK kommt solo, mit Gitarre, Klavier, Songs, Anekdoten und Gedichten. Eine tolle Gelegenheit, den Barden ganz pur zu erleben!

Heinz Rudolf Kunze live - Dein ist mein ganzes Herz

24. Mai - Lagerfeuer-Feeling beim Autokonzert mit Radio Doria

Auch das letzte der fünf Autokonzerte, mit denen die Mediengruppe Thüringen bekannte deutschsprachige Sänger live und ohne Ansteckungsgefahr auf der Konzertbühne präsentiert, verspricht ein echter Hit zu werden: Radio Doria werden am 24. Mai 2020 in Erfurt die Bühne rocken!

Ein bisschen intimer soll es werden, wenn Radio Doria seine Erfolgstitel in neuem akustischem Gewand präsentiert. Weniger ist mehr und zurück zu den Wurzeln – nach diesem Rezept spielt die Band alte Titel in neuem Arrangement und natürlich auch einige ganz neue Titel. Auch, wenn Sänger Jan Josef Liefers heute ein gefeierter Schauspieler ist, war er in jungen Jahren doch eher zurückhaltend. „2020 dimmen wir die Scheinwerfer ein wenig, drehen die Verstärker leiser – und die Seele dafür lauter!“ sagt Keyboarder Gunter Papperitz zum angestrebten Lagerfeuer-Feeling beim Konzert.

Radio Doria - Verlorene Kinder

Das gilt es zu beachten:

Die Anzahl der Tickets pro Buchung ist auf eins beschränkt

Ein Ticket gilt für einen PKW. Maximal dürfen zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder im Auto sein

Kinderticket bis einschließlich 15 Jahre

Rücksitztickets gelten ab 16 Jahre

Es dürfen sich maximal Angehörige von zwei Haushalten (zwei Familien, zwei Paare oder die Mitglieder aus zwei Wohngemeinschaften) im Auto aufhalten

Bitte führen Sie zwecks möglicher Kontrollen die Ausweisdokumente aller im Auto befindlichen Personen mit