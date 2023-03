Juli, Bosse, Cimafunk und Co.: Programm 2023 der Kulturarena Jena füllt sich

Jena. Am Dienstag gab der Veranstalter nun weitere Künstlerinnen und Künstler für den Theatervorplatz und das Volksbad bekannt. Der Vorverkauf startet am Donnerstag.

Langsam komplettiert sich das Programm der diesjährigen, 31. Kulturarena in Jena – pünktlich zum Beginn des Vorverkaufsstart am Donnerstag, 9. März, in der Jenaer Tourist-Info und online. Am Dienstag gab der Veranstalter nun weitere Künstlerinnen und Künstler für den Theatervorplatz und das Volksbad bekannt.

Am 13. Juli eröffnet Cimafunk aus Kuba die Konzertarena und bringt eine Mischung aus Funk, kubanischer Musik und afrikanischen Rhythmen mit nach Jena. Mit Debout sur le Zinc betreten am 15. Juli sechs Musiker aus Frankreich die Bühne, allesamt Multiinstrumentalisten mit 25 Jahren Bandhistorie.

Am Abend des 19. Juli gehört die Konzertbühne Sängerin Eva Briegel, Jonas Pfetzing und Simon Triebel an den Gitarren, Andreas Herde am Bass und Schlagzeuger Marcel Römer von Juli. Ihnen folgen am 21. Juli Bia Ferreira & Son Rompe Pera, am 25. Juli Büşra Kayıkçı. Am 28. Juli hat Bosse sein Kommen bestätigt. Die große Marco Mezquida Nacht findet dann am 9. August statt. Für den 15. August hat Johanna Summer bestätigt, und am 18. August darf sich das Publikum auf La Caravane Passe freuen.

Das komplette Programm und Tickets gibt es auf der Internetseite der Kulturarena.