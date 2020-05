In Thüringer Städten lebt in manchen Stadtteilen fast jedes zweite Kind in Armut

Aus dem Sozialstrukturatlas geht hervor, dass arme Kinder in Thüringen vorrangig in Städten wohnen. In Einigen sei sogar jedes dritte Kind auf Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums angewiesen.

Die Kinderarmut ist dabei regional sehr unterschiedlich ausgeprägt, auch in den einzelnen Städten variiere die Zahl an Kindern, die auf Hartz-IV-Hilfen angewiesen sind, stark nach Wohngegenden. So spitze sich die Armutslage in größeren Städten, wie Erfurt, Jena oder Gera, in einigen Gebieten extrem zu. Dort sei in manchen Gegenden sogar jedes zweite Kinde auf Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums angewiesen.

Besonders betroffen von Kinderarmut seien in Gera die Großwohnsiedlungen Lusan und Bieblach-Ost, sowie die Stadtmitte. In Erfurt lebten arme Kinder vor allem in den Plattenbaugebieten im Norden und im Südosten der Stadt. In Jena zeigt sich gerade in der Großwohnsiedlung Lobeda eine hohe Kinderarmutsquote, heißt es im Atlas.

In Gera insgesamt sei jedes vierte Kind betroffen. Danach folgen Eisenach mit 20,8 Prozent und Erfurt mit 20,7 Prozent. Eine hohe SGB-II-Quote unter Kindern findet sich zudem in den Landkreisen Altenburger Land und Nordhausen. Vergleichsweise niedrig sind die Quoten der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten dagegen im Wartburgkreis (8 Prozent), in Hildburghausen (7,6 Prozent) und dem Eichsfeld (7,6 Prozent). In der Hälfte der Kommunen seien „nicht einmal 4,2 Prozent“ der unter-15-Jährigen auf Stützen durch Hartz-IV-Leistungen angewiesen.

Auffällig ist den Angaben nach aber auch, dass die meisten Kinder, deren Eltern nur über sehr wenig Geld verfügen, nicht in den größeren, sondern in den mittelgroßen Städten leben. So haben Altenburg, Artern und Mühlhausen die höchsten Hartz-IV-Quoten in der Altersgruppe der unter-15-Jährigen. In Altenburg lebten im Jahr 2017 demnach 35,2 Prozent und in Artern 34,2 Prozent der Kinder in Haushalten, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch-II bezogen. In Mühlhausen waren es 30,6 Prozent.

In Thüringen erhielten 2017, aus diesem Jahr stammen die jüngsten Daten, insgesamt 38.395 Kinder unter 15 Jahren Leistungen nach SGB II. Das ist ein Anteil von 14,2 Prozent an der altersspezifischen Bevölkerung.

Eine Sprecherin des Sozialministeriums, das den Sozialstrukturatlas herausgab, sagte, Thüringen versuche seit Jahren mit einer Vielzahl von Programmen sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche überall in Thüringen die gleichen Lebens- und Bildungschancen haben. Dabei sei es immer auch darum gegangen, die Situation der Familien zu verbessern, in denen die Kinder leben.

„Kinderarmut ist immer zugleich Familienarmut“, sagte die Sprecherin. Familienarmut wiederum sei wesentlich bedingt durch Arbeitslosigkeit oder zu niedrige Löhne. „Jeder Elternteil, der Arbeitslosigkeit überwindet und einen existenzsichernden Verdienst erzielt, ist der beste Beitrag zum Abbau von Kinderarmut.“ Beispielsweise werde mit der Initiative „Tizian“ versucht, langzeitarbeitslosen Eltern unter die Arme zu greifen.

