Nachdem die Polizei den 41-Jährigen geschnappt hatte, ist er nun in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

41-Jähriger bedroht 19-Jährigen in Rudolstadt - und muss jetzt ins Justizvollzugsanstalt

Rudolstadt/Gera. In einer Wohnung hatte ein 41-Jähriger einen 19-Jährigen bedroht. Nachdem er anschließend dem Amtsgericht Gera vorgeführt wurde, befindet er sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

In der Nacht auf Dienstag hatte es einen größeren Polizeieinsatz in der Scheinpflugstraße in Rudolstadt gegeben, nachdem ein 41-Jähriger einen 19-Jährigen bedroht hatte.

Am Mittwoch nun wurde der Beschuldigte laut Landespolizeiinspektion Saalfeld beim Amtsgericht Gera vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl gegen den 41-Jährigen wurde vollstreckt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld ermittelt gegen ihn u.a. wegen des Verdachts des schweren Raubes mit Waffe.

