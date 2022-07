Betrunkener Autofahrer fährt Fußgängerin an - 58-Jährige wird in Straßengraben geschleudert

Meuselbach. Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eine Fußgängerin angefahren. Sie wurde in den Straßengraben geschleudert.

Am Sonntag ist es kurz vor 1 Uhr am Ortseingang Meuselbach aus Richtung Cursdorf zu einem Verkehrunfall gekommen, bei dem eine 58-Jährige schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand besuchte ein 44-Jähriger eine Veranstaltung in der Nähe, fuhr von dort mit seinem Renault Kleinbus davon und raste dann in eine Gruppe von mehreren Personen. Eine Fußgängerin wurde seitlich berührt und in den Straßengraben geschleudert.

Der Fahrer flüchtete, konnte jedoch ermittelt werden. Aufgrund eines Atemalkoholwertes von 1,85 Promille wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Zeugen sollen sich beim Inspektionsdienst Saalfeld melden.

