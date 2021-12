Nach 28 verstorbenen Seniorenheimbewohnern: „Man hätte immer testen müssen“

Rudolstadt. In einem Rudolstädter Seniorenheim starben in drei Wochen 28 Bewohner an Corona. Darüber reden will von den Mitarbeitern aber niemand.

"Das geht mir tierisch auf den Geist.“ – Die Heimmitarbeiterin ist schon bei meiner Ankunft geladen. Zehn Minuten später hat sie endgültig die Nase voll: „Bitte verlassen Sie das Gelände. Sofort“, faucht sie – und hat sichtlich Mühe, sich wieder zu beruhigen. Heimleiterin Kristin Möller kommt hinzu und legt der Kollegin beschwichtigend die Hand auf den Arm. „Wissen Sie, dass die Mitarbeiter hier eine ganz tolle Arbeit leisten“, fragt sie mich – so als ob die Medien, die die K&S-Seniorenresidenz in Rudolstadt-Cumbach nach den Schreckensmeldungen der vergangenen Tage mit Anfragen bestürmen, das in Abrede stellen wollten.

Doch das tun sie nicht. Ihr Job ist es, nach den Ursachen und Konsequenzen der Tragödie zu fragen, die republikweit für Aufsehen sorgte: Wie konnte es dazu kommen, dass infolge eines Corona-Ausbruchs in der Zeit vom 10. November bis 4. Dezember 28 Bewohner verstorben sind – zwanzig davon im Heim, acht im Krankenhaus, Durchschnittsalter 83 Jahre?

Dass die Nerven blankliegen, ist nachvollziehbar. Doch Auskunft geben, sachlich über die Ereignisse sprechen will in der Seniorenresidenz, die über 148 stationäre Pflegeplätze verfügt und seit Juli 1999 von der Dr. Krantz Sozialbau und Betreuung SE & Co KG mit Sitz in Sottrum betrieben wird, niemand. Eilends werden Vorhänge zugezogen und Raucherpausen im Freien abgebrochen. Das adventlich geschmückte Gebäude gleicht einer Festung.

Zumindest Unternehmenssprecherin Sabine Henkel bleibt trotz zahlloser Medienanfragen professionell: Das Personal habe damit umgehen müssen, dass ein Drittel der Cumbacher Heimbewohner – aktuell sind 105 Plätze belegt – nicht oder nicht vollständig geimpft sind. 22 der 28 Toten waren nicht geimpft. Dies beruhe auf der freien Entscheidung der Bewohner sowie ihrer Angehörigen oder Betreuer und müsse akzeptiert werden. Als Träger sei man an den Willen der Bewohner gebunden.

Um weitere Bewohner und Mitarbeiter zu schützen, sei sofort nach dem Ausbruch ein Besuchsverbot verhängt worden – „mit Ausnahme von Palliativsituationen“, so Henkel. Am Mittwoch konnte dieses Verbot in Abstimmung mit Gesundheitsamt und Heimaufsicht aufgehoben werden. Alle Mitarbeiter würden seit dem Ausbruch unabhängig vom Impfstatus täglich vor Dienstbeginn und zusätzlich über Labortestreihen des Gesundheitsamtes getestet, die Bewohner alle zwei Tage. Zudem sei auf Zimmerversorgung umgestellt worden.

Wie es um den Impfstatus der Beschäftigten bestellt ist, bleibt indes unklar: Statt der Gesamtzahl nennt Henkel nur die Zahl derer, die geimpft oder genesen sind: Demnach sind 56 Mitarbeiter vollständig immunisiert, sechs weitere genesen.

Zwei Mitarbeiterinnen eines ambulanten Pflegedienstes, die in Höhe der Cumbacher Seniorenresidenz einen Schwatz am Dienstauto halten, sehen den Grund des Übels allerdings nicht in der Ablehnung der Impfung, sondern in der Tatsache, „dass nicht die ganze Zeit über jeder fortwährend getestet wurde: Bewohner, Mitarbeiter, Besucher“. Das, sagt eine der beiden Frauen, „hätte der Staat mal veranlassen sollen“.

Sie könne es nachvollziehen, dass es Vorbehalte gegen die Impfung gibt, überrede auch selbst keinen ihrer Patienten dazu. Die beiden Frauen selbst sind vollständig geimpft. „Aber dazu hat uns niemand, auch nicht der Arbeitgeber, gedrängt. Bis vor Kurzem hat überhaupt keiner danach gefragt.“ Schließlich gebe es bislang auch für Pflegekräfte keine Impfpflicht – und bei 25 bis 30 Patienten pro Schicht müssten sie ohnehin immer penibel Hygienevorschriften einhalten.

„Schlimm, einfach nur schlimm“, findet derweil eine sportliche 80-Jährige, die „frisch vom Friseur und der Grippeschutzimpfung“ kommt, was sich in dem Seniorenheim auf dem einstigen Schlossgelände ereignet hat. Sie kenne das Heim gut – auch weil sie schon seit 60 Jahren in dem Ortsteil lebt und eine ihrer Töchter dort als Pflegekraft arbeitet. „Das Personal hat leider immer viel zu wenig Zeit“, sagt sie und wünscht sich, dass sich die Angehörigen mehr kümmern, mit den Bewohnern bei schönem Wetter auch mal raus in den Park gehen. „Doch das tut kaum einer.“

Sie selbst sei vor einem Jahr an Corona erkrankt, habe die Infektion aber gut weggesteckt. Dennoch habe sie sich nach der Genesung gegen Corona impfen lassen und auch schon den Termin für die Drittimpfung vereinbart.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt lag die Quote der vollständig Geimpften am Dienstag bei 57,8 Prozent, die 7-Tage-Inzidenz war am Mittwoch mit 1867,1 die zweithöchste in Thüringen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat unterdessen eine Debatte über den Umgang mit Corona-Impfentscheidungen von Menschen, die unter Betreuung stehen, angemahnt.

Debatte um allgemeine Impfpflicht entbrannt

Die Todesfälle im Rudolstädter Pflegeheim haben die Debatte um die Impfpflicht angefacht. „Es ist eine folgerichtige Diskussion, angesichts der Erfahrungen auch über eine allgemeine Impfpflicht zu reden“, sagt Linke-Fraktionschef Steffen Dittes. Sie brauche aber eine gesellschaftliche Legitimation. „Wir müssen die Impfungen bei älteren Menschen in Pflegeheimen beschleunigen“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt, er wirbt für mobile Impfteams.

SPD-Fraktionschef Matthias Hey glaubt, „dass eine Impfpflicht Menschen in diesem Land noch radikalisieren könnte“. Eine Impfpflicht helfe nicht direkt, aber vorbeugend, meint Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich. AfD-Fraktionschef Björn Höcke sagt, dass ein Drittel der verstorbenen Heimbewohner geimpft waren, zeige, dass der Impfstoff nicht zuverlässig schütze. Tatsächlich hatten nur 6 der 28 Toten einen vollständigen Impfschutz. Die FDP-Gruppe fordert eine Aktuelle Stunde zum Schutz von Pflegeheimen und anderen Einrichtungen.(elo)