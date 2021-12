Unangemeldete Corona-Proteste: Polizei sieht Schwerpunkt in Ostthüringen

Polizeibeamte und Teilnehmer eines sogenannten Spazierganges gegen Corona-Maßnahmen stehen sich am 4. Dezember in Greiz gegenüber.

Altenburg/Zeulenroda/Greiz. Immer mehr Menschen gehen gegen die Corona-Regeln auf die Straße. In Ostthüringen mobilisieren auch Rechtsextreme aus Sachsen für die illegalen Demos.

Die unangemeldeten Corona-Proteste werden vor allem in Ostthüringen immer größer. An der Grenze zum Nachbarbundesland Sachsen hat das auch mit der Mobilisierung durch eine in Sachsen vom Verfassungsschutz beobachtete Partei zu tun – die Partei „Freie Sachsen“ wirbt in einschlägigen Kanälen insbesondere für sogenannte Spaziergänge in Altenburg, das dort als „Westsachsen“ bezeichnet wird. Offenbar mit Erfolg. Am Montagabend registrierte die Polizei mehr als 800 Teilnehmer bei einer illegalen Demonstration in Altenburg. In Zeulenroda standen 600 Menschen auf der Straße.

Thüringer Sicherheitsbehörden haben Mobilisierung aus Sachsen im Blick

Die Mobilisierung aus dem Nachbarbundesland bleibt den Thüringer Sicherheitsbehörden nicht verborgen. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt sagte auf Nachfrage dieser Zeitung: „Das wird für nächste Einsätze ein absoluter Schwerpunkt sein.“

Beim Verfassungsschutz in Erfurt kennt man die Verbindungen der „Freien Sachsen“ insbesondere in die ostthüringer Region. Verfassungsschutzchef Stephan Kramer sprach auf Anfrage von einer Kommunikation der Thüringer Corona-Protestbewegung und der Gruppe aus Sachsen, die sich vor allem im digitalen Raum abspiele. Er bestätigt zudem die Beobachtung, dass sich Greiz zu einem Hot-Spot der Corona-Proteste entwickeln könnte.

Dort waren zuletzt 1500 Personen auf die Straße gegangen. In einschlägigen Kanälen der „Freien Sachsen“ wurde das als Erfolg gefeiert. Bürger hätten, heißt es da, „Ramelows Schlägertrupps“ blockiert – gemeint: die Thüringer Polizei.

Mit den immer größer werdenden Corona-Protesten befasst sich in dieser und der nächsten Woche auch der Thüringer Landtag. Der Innenausschuss debattiert bereits am Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung auf Antrag der CDU-Fraktion das Thema. Nächste Woche soll es dann auf Antrag der Grünen eine Diskussion in der Landtagssitzung geben.