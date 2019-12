Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfolg und Misserfolg für Thüringer beim RTL-Supertalent

Gleich mit zwei Teilnehmern war Ostthüringen am Wochenende in der aktuellen Sendung „Supertalent“ bei RTL vertreten – mit unterschiedlichem Erfolg.

Florian Lindner aus Thälendorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) begeisterte die Jury mit seiner Kettensägen-Kunst. Ex-Modern-Talking-Musiker Dieter Bohlen, der Choreograf Bruce Darnell und Sarah Lombardi suchen das spektakulärste und außergewöhnlichste Unterhaltungstalent. Alle drei bewunderten, wie Lindner mit seiner Kettensäge eine Dieter-Bohlen-Skulptur geschaffen hat. 15 Jahre Erfahrungen hat der 35-Jährige schon gesammelt, der inzwischen als Selbstständiger Holzkunst schafft. Er darf nun in der nächsten Runde antreten.

Jens Thiel aus Jena spielt Mundtrompete. Foto: Stefan Gregorowius / TVNOW

Dieser Traum ist für Kriminaloberkommissar Jens Thiel (42) hingegen geplatzt. Der Digitalforensiker der Jenaer Kriminalpolizei hat in jüngster Zeit in zwei Mordfällen ermittelt: So lieferte er bei der Aufklärung des Jenaer Stückelmordes wertvolle Hinweise nach der Auswertung des Handys, genauso beim Fall einer getöteten Rentnerin in Jena-Winzerla.

Nun stellte er sein ungewöhnliches Hobby in der Fernsehsendung vor. Thiel spielt Mundtrompete seit seinem zwölften Lebensjahr, wurde aber schnell von Dieter Bohlen ausgebremst: „Hast du nicht Angst, dass die Verbrecher den Respekt vor Dir verlieren?“ Das könne doch jeder, lästerte er. Schließlich entscheiden sich alle drei Juroren, die zuvor noch wohlwollend gelächelt hatten, gegen das Weiterkommen.

Allerdings fallen deutliche Unterschiede in der Tonqualität zwischen der RTL-Sendung und den selbstproduzierten Clips des Polizisten auf, die bei Youtube zu sehen sind. Die Amateuraufnahmen schlagen jene des Senders um Längen. Auch berichten Zuschauer, die im August bei der Aufzeichnung im Studio waren, dass RTL den Auftritt Thiels arg verkürzt dargestellt habe.

Supertalent Jens Thiele

Die Sendung läuft inzwischen in der 13. Staffel. Die aktuelle Folge ist noch via Internetstream abrufbar unter tvnow.de