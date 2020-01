Langlauf in Thüringen nur in der Halle möglich

Kein Wintersport-Wetter: Im Thüringer Wald gibt es nur einen Hauch von Schnee. Im Schnitt lägen in den Kammlagen des Mittelgebirges bis zu einem Zentimeter Schnee, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Sonntag mit. Wintersportler müssten sich derzeit mit Freizeitangeboten auf Kunstschnee begnügen.

Nachdem die Schneekanonen gearbeitet haben, sei der Fallbachhang in Oberhof samt Skilift seit Sonntag geöffnet, informierte der Regionalverbund. Möglichkeiten zum Langlauf biete die Skisporthalle in Thüringens wichtigstem Wintersportort Oberhof.

In der Snow-Tubing Anlage in Siegmundsburg müsse auf Matten gefahren werden. Präparierte Rodelhänge gebe es in der Alpin Skiarena Silbersattel in Steinach oder in der Winterwelt Schmiedefeld.

Die Meteorologen haben auch für die kommenden Tage keinen durchgreifenden Wetterwechsel mit Neuschnee vorhergesagt.

