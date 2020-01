Verbot für rechtsextreme Gruppe „Combat 18“: Durchsuchungen in Thüringen

Erfurt/Eisenach. Nach dem Verbot der rechtsextremistischen Gruppe „Combat 18“ wurden am Donnerstagmorgen auch Wohnungen und Objekte in Thüringen durchsucht.

Das teilte der Sprecher von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit. Nach Informationen dieser Zeitung war neben Eisenach ein Vorort von Erfurt betroffen. Eine offizielle Bestätigung stehe aber noch aus. Der Neonazi Stanley R., der als wichtige Figur in der Szene gilt und zuletzt in Eisenach lebte, wurde laut Polizeiangaben an seinem Arbeitsplatz angetroffen und zu seiner Wohnung gebracht, die durchsucht wurde.

Die Razzia fand auch in Hessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz statt. Die gewaltbereite rechtsextreme Organisation gilt als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks „Blood and Honour“ (Blut und Ehre). Sie hat ihren Ursprung in Großbritannien und ist in mehreren europäischen Ländern aktiv. In Deutschland gibt es Verbindungen zu der aus Thüringen stammenden Terrorzelle „Nationalistischen Untergrund“ (NSU). Zudem wurde der mutmaßliche Mörder des hessischen CDU-Politikers Walter Lübcke, Stephan E., mit „Combat 18“ in Verbindung gebracht.

Die linke Landtagsabgeordnete Katharina König begrüßte das Verbot, übte aber auch Kritik. „Man hätte das schon früher machen können, spätestens nach dem Mord an Lübcke“, sagte sie dieser Zeitung. Sie verwies darauf, dass es schon seit Wochen Gerüchte über ein Polizeiaktion in der Szene gegeben habe. „Ich glaube nicht, dass viel gefunden wurde. Die Nazis waren gewarnt.“

Auch in Thüringen wurde „Combat 18“ von Verfassungsschutz und Polizei „mit besonderer Aufmerksamkeit“ beobachtet. Das teilte zumindest das Landesinnenministerium im November 2018 auf eine kleine Anfrage von König mit. Es gebe eine „einstellige Anzahl von ‚Combat 18‘-Mitgliedern, die in unterschiedlichen Orten in Thüringen wohnen“. Zudem sei eine rechtsextremistische Band, die laut König „Combat 18“ zugerechnet werden, müsse, mindestens viermal in Thüringen aufgetreten, darunter zweimal in Eisenach. König sprach hingegen von „40 bis 50 Mitgliedern“ von „Combat 18“ in Thüringen.

Die Zahl 18 ist ein Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, also A und H – die Initialen von Adolf Hitler. Symbol der Gruppe, die sich auf einen «Rassenkrieg» vorbereitet, ist der Drache. Neonazis, die sich „Combat 18“ zugehörig fühlen, tragen häufig schwarze T-Shirts oder Jacken mit der Aufschrift „C 18“.