Von Masken-Geschäften und Mordfällen: Hinschauen statt wegschauen

Schockierende Verbrechen haben sich in Thüringen zugetragen: Warum schauen alle weg?

Normalerweise wollte ich einen Leitartikel über die Unverfrorenheit eines Ex-Bundestagsabgeordneten aus Südthüringen schreiben, der fast eine Million Euro für Masken-Geschäfte kassiert haben soll. Nach aktuellem Kenntnisstand hat Mark Hauptmann (bis gestern CDU) nicht nur dick abkassiert, sondern im Nachgang auch bei der Ehrenerklärung gelogen. Die Ermittlungen und ein mögliches Verfahren werden zeigen, ob er wirklich so dreist war.

Gerichtsverfahren ist das Stichwort: Diese Woche fanden zwei Prozesse am Landgericht Gera statt, die einen sprachlos machen. In beiden Fällen geht es um Mord. Beide Fälle eint, dass sehr viele andere Menschen weggeschaut haben. Fall eins handelt in Altenburg. Zwei junge Männer sollen gemeinschaftlich einen Nachbarn getötet haben. Die Leiche lag über Wochen in dessen Wohnung.

Obwohl die Angeklagten schon philosophierten, ob sie mit Duftspray den durchdringenden Leichengeruch aus dem Appartementhaus verbannen können, hat kein anderer Bewohner die Polizei verständigt. Nur weil einer der Angeklagten gegenüber einem Dritten mit der Tat geprahlt hatte, wurde überhaupt erst die Leiche entdeckt. Und das lautstarke Verbrechen mitten der Nacht hatte auch keinen animiert, die Polizei zu rufen.

Der zweite Fall handelt in Neustadt an der Orla. Hier kam eine Frau nach den Schlägen ihres Partners zu Tode. Der Notarzt stellte bei der erfolglosen Reanimation zahlreiche blaue Flecke unterschiedlichen Alters fest. Das Erschreckende ist: Es war dem Umfeld nicht verborgen geblieben, dass ein Gewaltproblem vorliegt.

Schauen die Menschen in unserer Gesellschaft nur noch auf sich? Kümmert sie nicht das Schicksal anderer? Offenbar ist es bequemer wegzuschauen und keine Zivilcourage zu beweisen. Natürlich kursieren abschreckende Beispiele, in denen Helfer zu Opfern wurden. Im Zweifel gibt es immer die sichere Möglichkeit, den Notruf zu wählen. Bei Gefahr in Verzug ist das garantiert kein Denunziantentum.

