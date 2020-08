Anja Mann stammt aus Dittersdorf (Saalfelder Höhe) und lebt jetzt in Weimar. Die Sängerin startet in der Netflix-Serie "Sing on!"

Thüringerin singt bei Netflix: „Das macht man nur einmal im Leben“

Es geht um Töne. Genauer gesagt: die richtigen Töne. Um Karaoke und um einen Jackpot. In der neuen Netflix-Serie „Sing on!“ treten pro Folge sechs Kandidaten gegeneinander an. Am Ende gewinnt derjenige, der die meisten Töne gemessen am Originalsong getroffen hat. Moderiert wird die Show von Palina Rojinski. Seit Freitag kann man sie bei dem Streaming-Anbieter abrufen.