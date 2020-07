Der ADAC gab am Dienstagvormittag seine Stau-Prognose für den Ferienstart in Thüringen bekannt. Symbolfoto

Erfurt. Am 20. Juli beginnen die Sommerferien in Thüringen. Wo der ADAC davon ausgeht, dass es zu Staus kommen kann, gab er am Dienstag bekannt.

ADAC-Stauprognose zum Ferienstart in Thüringen: Wo es eng wird

Besonders die Fernverbindungen A4 und A9 können von Staus betroffen sein, weil viele Deutsche mit dem Auto Richtung Küste oder in den Süden in die Berge fahren werden.

Zudem hat sich das Reiseverhalten der Deutschen laut ADAC in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie deutlich verändert. Der Sommerurlaub wird vor allem zu Hause, in Erholungsgebieten im eigenen Land oder in angrenzenden Nachbarstaaten stattfinden und das Auto wird das Transportmittel der Wahl sein.

Baustelle zwischen Weißenfels und Droyßig

Trotzdem ist die Staugefahr im Vergleich zu den Vorjahren demnach deutlich kleiner, weil viele unsicher sind, in Corona-Zeiten zu reisen. Größere Autobahnbaustellen gibt es in Thüringen nicht – Autofahrer Richtung Berlin erwartet jedoch auf der A9 kurz hinter der Grenze zu Sachsen-Anhalt eine Baustelle zwischen Weißenfels und Droyßig. Dort wird bis November die Fahrbahn Richtung München saniert und der gesamte Verkehr läuft jeweils zweispurig über die Richtungsfahrbahn Berlin.

Dennoch bringt es meist nur selten einen Vorteil, bei einem Stau die Autobahn zu verlassen und über Landstraßen zu fahren. Denn auch die Ausweichstrecken sind schnell verstopft. Weiterhin gilt: „Wer möglichst entspannt in den Urlaub starten möchte, fährt besser unter der Woche los. Geht das nicht, sollte man am Samstag zumindest sehr früh aufbrechen“, so Thomas Kramer, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. „Ansonsten ist es immer gut, vorab einen Blick auf die Karte – digital oder analog – zu werfen, um alternative Routen zu kennen.“

Alle zwei Stunden eine Pause machen

Wer übrigens länger unterwegs ist, sollte nach spätestens zwei Stunden Fahrt eine Bewegungspause machen. Das tut nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen gut. Auch die richtige Ernährung spielt eine Rolle. Während uns fettige Speisen eher müde machen, hält uns das Knabbern von Nüssen, Obst und Gemüse wach, da wir beim Kauen unsere Durchblutung anregen und uns die Vitamine aktivieren.

Und es ist wichtig, genug zu trinken, am besten Schorlen, Tees oder Wasser. Der Grund: Im Sommer sorgen Hitze, aber auch die Klimaanlage im Auto dafür, dass der Körper schneller dehydriert.

Die Staustrecken in Thüringen (beide Fahrtrichtungen)

A4 Eisenach – Chemnitz/Dresden – Görlitz

A9 Berlin – Nürnberg – München