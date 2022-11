Das Robert Koch-Institut (RKI) registriert am Dienstag 47.179 Neuinfektionen. Die Inzidenz liegt bei 212. Mehr dazu im Corona-Blog.

Berlin. Am Dienstag registriert das Robert Koch-Institut (RKI) sinkende Corona-Zahlen in Deutschland. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 47.179 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 61.063) und 219 Todesfälle (Vorwoche: 250) innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 212 angegeben. Am Vortag lag sie noch bei 216,7 (Vorwoche: 282,9; Vormonat: 731,9).

Inmitten der sinkenden Zahlen überlegten zuletzt mehrere Bundesländer, die Corona- Regeln drastisch zu lockern. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein hatten am Freitag angekündigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Menschen aufzuheben. In diesen Ländern sollten "zeitnah" neue Regelungen in Kraft treten, die Details würden derzeit ausgearbeitet, hieß es.

Corona-News von Dienstag, 15. November: Umfrage: Corona-Angst der Deutschen hat sich halbiert

13.49 Uhr: Die Angst der Deutschen vor Corona hat sich im Vergleich zum ersten Pandemiejahr halbiert. Nur noch 18 Prozent fürchten eine Covid-19-Erkrankung, 2020 waren es 37 Prozent, wie die DAK-Gesundheit am Dienstag unter Berufung auf eine von ihr in Auftrag gegebene repräsentative Langzeit-Umfrage des Forsa-Instituts mitteilte. Gleichzeitig werden die Deutschen nachlässiger beim Einhalten der Schutzregeln: 81 Prozent halten sich nach eigenen Angaben daran, 2020 waren es 92 Prozent. Am meisten fürchten sich die Deutschen auch in diesem Jahr vor Krebs (72 Prozent). Positiv sei, dass seit 2017 immer mehr Menschen zur Krebsvorsorge gingen, so die Krankenkasse.

Gut die Hälfte der Deutschen hat laut der Umfrage Angst vor Alzheimer/Demenz (55 Prozent). Einen Unfall mit schweren Verletzungen fürchten 51 Prozent, einen Schlaganfall 50 Prozent und einen Herzinfarkt 42 Prozent. Vor einer schweren Augenkrankheit bis hin zur Erblindung sowie vor einem psychischen Leiden fürchtet sich rund ein Drittel (34 bzw. 32 Prozent). Zur Krebsvorsorge gehen aktuell fast zwei Drittel (63 Prozent), 2017 tat dies nicht einmal die Hälfte. Dabei nehmen 76 Prozent der Frauen, aber nur 49 Prozent der Männer Krebsvorsorge-Termine wahr. Auch in anderen Bereichen achteten Frauen mehr auf ihre Gesundheit als Männer, hieß es.

Bundesärztekammer hält Ende der Corona-Isolationspflicht nicht für problematisch

6.04 Uhr: Die Bundesärztekammer hält das Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte in mehreren Bundesländern nicht für problematisch. Angesichts zurückgehender Infektionszahlen und überwiegend milden Krankheitsverläufen sei der Schritt "medizinisch vertretbar", sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, der "Rheinischen Post“ (Dienstagausgabe). "Das zeigen auch Erfahrungen anderer europäischer Länder, die diesen Schritt bereits gegangen sind." Der Deutsche Hausärzteverband verwies auf die persönliche Verantwortung der Betroffenen.

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein hatten am Freitag angekündigt, die Corona-Isolationspflicht für positiv getestete Menschen aufzuheben. Reinhardt verwies darauf, dass Isolationspflichten "weitreichende freiheitseinschränkende Maßnahmen" seien, "die zum jetzigen Zeitpunkt unverhältnismäßig sind". Wünschenswert wäre es aus seiner Sicht aber, "wenn sich die Länder auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen einigen".

Corona-News von Montag, 14. November: Söder will über Abschaffung der Maskenpflicht im Nahverkehr reden

19.45 Uhr: Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine Lockerung der Maskenpflicht zum Schutz vor Corona-Infektionen im öffentlichen Nahverkehr ins Spiel gebracht. "Wir werden bei gleichbleibender Infektionslage über die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr nachdenken", kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Münchner Merkur (Dienstag) mit Bezug auf Bayern an.

"Im Dezember, spätestens im Januar, könnte die obligatorische Maskenpflicht bei gleichbleibender Lage in eine freiwillige Empfehlung umgewandelt werden", sagte Söder der Zeitung. Angesichts sinkender Zahlen sei eine generelle Vorgabe "bald nicht mehr angemessen".

Die aktuelle Fassung der bayerischen Infektionsschutzverordnung, die eine Maskenpflicht vorsieht, gilt noch bis 9. Dezember. Zuerst hatte Schleswig-Holstein einen Vorstoß unternommen, die Maskenpflicht zu kippen, war damit aber zunächst auf ein geteiltes Echo gestoßen.

Lauterbach gegen Ende der Maskenpflicht im ÖPNV

14.35 Uhr: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich gegen ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ausgesprochen. Die Vorschrift sei weiter notwendig, sagte der Politiker dem Sender "Welt". Der Grund: Man müsse im Winter mit steigenden Fallzahlen rechnen. "Wenn wir jetzt die Maskenpflicht aussetzen würden und hätten dann zum Beispiel eine massive Welle, das ist nicht vermittelbar", so Lauterbach. Menschen müssten sicher zur Arbeit kommen können.

Eine Debatte über ein mögliches Ende der Maskenpflicht im ÖPNV war entbrannt, nachdem Schleswig-Holstein angekündigt hatte, die Regelung möglicherweise nicht über das Jahresende hinaus verlängern zu wollen. Für die Maskenpflicht im Nahverkehr sind die Bundesländer zuständig, für Fernbusse und -züge der Bund. Aktuell gilt im Fernverkehr eine FFP2-Maskenpflicht, im ÖPNV genügt zum Teil eine medizinische Maske.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich zuletzt für die Aufhebung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ausgesprochen. "Es ist wenig verständlich, warum es in der Bahn eine Maskenpflicht gibt, im Flieger aber nicht", sagte er dieser Redaktion.

Streit über Vorstoß zum Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

0.22 Uhr: Ein Vorstoß aus Schleswig-Holstein für ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ist in der Bundespolitik auf ein geteiltes Echo gestoßen. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Andrew Ullmann, sagte der „Welt“: „Wir plädieren für eine Maskenempfehlung statt einer Maskenpflicht. Denn Bürgerinnen und Bürger können sich selbst schützen und eigenverantwortlich entscheiden.“

Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Janosch Dahmen, lehnte eine Lockerung der Maskenpflicht im Nahverkehr dagegen ebenso ab wie die von vier Bundesländern angekündigte Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte. „Es gibt keine neuen, medizinisch evidenten Gründe, warum jetzt von den bisher gesetzlich vorgesehenen Absonderungs- und Isolationspflichten oder aber der Maskenpflicht im Nahverkehr abgewichen werden sollte“, sagte Dahmen der „Welt“.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) strebt an, die Maskenpflicht in Bus und Bahn nicht über das Jahresende hinaus zu verlängern. Er wolle hierfür im Gespräch mit den anderen Ländern eine möglichst einheitliche Regelung erreichen, sagte er am Freitag. Günther appellierte an die Eigenverantwortung: „Mit Symptomen bleibt man zu Hause“.

Über die Maskenpflicht im Nahverkehr können gemäß Infektionsschutzgesetz die Länder entscheiden. Für Fernzüge gilt eine bundesweite Maskenpflicht.

Corona: Wer sich vor Weihnachten noch impfen lassen sollte

0 Uhr: Viele fragen sich, ob sie sich vor dem dritten Corona-Weihnachtsfest noch impfen lassen sollen – immerhin stehen trotz niedriger Infektionszahlen Familienbesuche, Weihnachtsfeiern und volle Säle und Kirchenbesuche an. Die Ansicht von Medizinern und Wissenschaftlerinnen hat sich dazu in den vergangenen Wochen kaum verändert. Lesen Sie dazu: Corona: Soll ich mich vor Weihnachten noch impfen lassen?

Corona-News von Sonntag, 13. November – Aufhebung der Corona-Isolationspflicht vertretbar

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hält die in einigen Bundesländern geplante Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte für akzeptabel.

hält die in einigen Bundesländern geplante Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte für akzeptabel. 2022 scheint die jährliche Grippewelle besonders früh zu beginnen. Der Deutsche Hausärzteverband hat deshalb nun zu Impfungen aufgerufen.

Corona-News von Samstag, 12. November: Britischer Ex-Minister sucht im TV-Dschungelcamp nach Vergebung

Der britische Ex-Gesundheitsminister Matt Hancock hat sich in der TV-Show Dschungelcamp für Fehler während der Corona-Pandemie entschuldigt. Er hoffe auf Vergebung, sagte der 44-Jährige. Hancock war im Juni 2021 zurückgetreten, weil er mit einer Affäre mit einer engen Mitarbeiterin die selbst aufgestellten Corona-Regeln gebrochen hatte. "Es war ein Fehler, weil ich mich in jemanden verliebt hatte", sagte er nun. Hancocks Teilnahme am TV-Dschungelcamp hatte für heftige Kritik gesorgt, da der Ex-Minister noch immer Mitglied des britischen Parlaments ist. Seine konservative Fraktion suspendierte ihn.

Corona-News von Freitag, 11. November: Berlin und Brandenburg für bundeseinheitliche Regeln bei der Corona-Isolationspflicht

In der Debatte um ein mögliches Ende der Corona-Isolationspflicht haben sich Berlin und Brandenburg für eine bundeseinheitliche Lösung ausgesprochen. Laut rbb ist die Berliner Gesundheitsverwaltung einer Lockerung grundsätzlich aber nicht abgeneigt: "Es gibt gute Argumente dafür, dass infizierte Menschen ohne Symptome nicht zwangsläufig in die Isolation gehen müssen", zitiert der Sender Hans-Christoph Keller, den Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Kritischer zeigte sich dagegen die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Dem rbb sagte sie, sie teile die Einschätzungen nicht, wonach die Corona-Pandemie bereits in der endemischen Phase sei.

haben sich Berlin und Brandenburg für eine bundeseinheitliche Lösung ausgesprochen. Laut rbb ist die Berliner Gesundheitsverwaltung einer Lockerung grundsätzlich aber nicht abgeneigt: "Es gibt gute Argumente dafür, dass infizierte Menschen ohne Symptome nicht zwangsläufig in die Isolation gehen müssen", zitiert der Sender Hans-Christoph Keller, den Sprecher der Gesundheitsverwaltung. Kritischer zeigte sich dagegen die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Dem rbb sagte sie, sie teile die Einschätzungen nicht, wonach die Corona-Pandemie bereits in der endemischen Phase sei. Wer sich mehrfach mit Corona infiziert, hat offenbar ein höhere Risiko für Lanzeitschäden. Das geht aus einer US-Studie hervor, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf Twitter kommentiert hat. "Leider zeigt sich: Mit jeder zusätzlichen Infektion steigt das Risiko von Langzeitschäden", schrieb der SPD-Politiker dazu.

Auf einem Kreuzfahrtschiff in Australien haben sich Hunderte Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Sender 9News sprach am Freitag von 800 infizierten Passagieren und Crew-Mitgliedern auf der "Majestic Princess". Die Reederei Princess Cruises bestätigte den Virus-Ausbruch, ohne zunächst genaue Zahlen zu nennen. "Die Gäste haben nur leichte Symptome oder sind asymptomatisch, und sie isolieren sich in ihren Kabinen", zitierten australische Medien einen Reederei-Sprecher. Auch alle nicht betroffenen Passagiere trügen zum Schutz Masken. Die Crew sei angewiesen worden, volle Schutzausrüstung anzulegen. Auf dem Schiff befinden sich 4600 Menschen.

in Australien haben sich Hunderte Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Sender 9News sprach am Freitag von 800 infizierten Passagieren und Crew-Mitgliedern auf der "Majestic Princess". Die Reederei Princess Cruises bestätigte den Virus-Ausbruch, ohne zunächst genaue Zahlen zu nennen. "Die Gäste haben nur leichte Symptome oder sind asymptomatisch, und sie isolieren sich in ihren Kabinen", zitierten australische Medien einen Reederei-Sprecher. Auch alle nicht betroffenen Passagiere trügen zum Schutz Masken. Die Crew sei angewiesen worden, volle Schutzausrüstung anzulegen. Auf dem Schiff befinden sich 4600 Menschen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat das geplante Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte in mehreren Bundesländern kritisiert. Die Isolationspflicht verhindere die ungehinderte Ausbreitung des Virus, sagte Vorstand Eugen Brysch am Freitag in Dortmund. "Das schützt vor Leiden und Sterben", betonte er. "Darüber hinaus werden infizierte Arbeitnehmer geschützt, einem Beschäftigungsdruck nachzugeben. Diese Fakten wischen Bundesländer vom Tisch, die die Isolationspflicht beerdigen."

Vier Bundesländer haben sich nach Angaben des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums darauf verständigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufzuheben. Es handelt sich um Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. In diesen Ländern sollten "zeitnah" neue Regelungen in Kraft treten, die Details würden derzeit ausgearbeitet.

aufzuheben. Es handelt sich um Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. In diesen Ländern sollten "zeitnah" neue Regelungen in Kraft treten, die Details würden derzeit ausgearbeitet. Die Probleme wegen Personalmangels bei der Bahn dauern an. Auf der Express-Verbindung zwischen Bebra, Fulda und Frankfurt muss der Verkehr noch bis 20. November ganz ruhen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund seien "außergewöhnlich hohe Krankenstände " – darunter zahlreiche Corona-Fälle – beim Fahr- und Stellwerkspersonal.

" – darunter zahlreiche Corona-Fälle – beim Fahr- und Stellwerkspersonal. Bei der Zuteilung knapp vorhandener Krankenhaus-Intensivbetten im Fall einer Pandemie dürfen behinderte und alte Menschen nicht benachteiligt werden. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die Regeln für die sogenannte Triage in solchen Notfallsituationen formuliert. Menschen mit Behinderung hatten dies vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten, weil sie in der Corona-Pandemie fürchteten, bei der Verteilung knapper medizinischer Ressourcen diskriminiert zu werden.

Corona-News von Donnerstag, 10. November: EMA gibt grünes Licht für Impfstoff von Sanofi

In der EU könnte bald ein weiterer Corona-Impfstoff zum Einsatz kommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für die Zulassung eines entsprechenden Vakzins des französischen Pharmakonzerns Sanofi gegeben. Das Mittel ist nur für Auffrischungsimpfungen geeinget und kann sowohl nach vorheriger Impfung mit den Präparaten von Biontech und Moderna sowie mit den Impfstoffen von Astrazeneca und Johnson&Johnson verabreicht werden. In Studien habe sich der Impfstoff als wirksam gegen die Omikron-Variante des Coronavirus gezeigt, erklärte die Behörde.

zum Einsatz kommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für die Zulassung eines entsprechenden Vakzins des französischen Pharmakonzerns Sanofi gegeben. Das Mittel ist nur für Auffrischungsimpfungen geeinget und kann sowohl nach vorheriger Impfung mit den Präparaten von Biontech und Moderna sowie mit den Impfstoffen von Astrazeneca und Johnson&Johnson verabreicht werden. In Studien habe sich der Impfstoff als wirksam gegen die Omikron-Variante des Coronavirus gezeigt, erklärte die Behörde. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert das Ende der Maskenpflicht in Zügen: "Es ist wenig verständlich, warum es in der Bahn eine Maskenpflicht gibt, im Flieger aber nicht", sagte der CSU-Politiker dieser Redaktion. "Die Maskenpflicht sollte dort fallen." Deutschland sei in einer Phase, in der die Eigenverantwortung in den Vordergrund rücke. Jeder könne sich impfen lassen oder eine Maske anziehen, wenn er das wolle. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hingegen sei weiter besondere Vorsicht geboten, schränkte Söder ein. Nach Söders Ansicht sei das Land aktuell auf dem Weg von der Pandemie zur Endemie. "Im Augenblick entwickelt sich Corona eher wie eine Grippe."

in Zügen: "Es ist wenig verständlich, warum es in der Bahn eine Maskenpflicht gibt, im Flieger aber nicht", sagte der CSU-Politiker dieser Redaktion. "Die Maskenpflicht sollte dort fallen." Deutschland sei in einer Phase, in der die Eigenverantwortung in den Vordergrund rücke. Jeder könne sich impfen lassen oder eine Maske anziehen, wenn er das wolle. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hingegen sei weiter besondere Vorsicht geboten, schränkte Söder ein. Nach Söders Ansicht sei das Land aktuell auf dem Weg von der zur Endemie. "Im Augenblick entwickelt sich Corona eher wie eine Grippe." Trotz der derzeit sinkenden Corona-Inzidenz warnt das RKI vor einem "hohen Infektionsdruck im Herbst". Nicht nur Corona, sondern auch andere Atemwegsinfektionen könnten zum Problem werden. So hätte etwa die Grippe-Welle bereits begonnen. Zudem steige derzeit die Anzahl der RSV-Infektionen.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Ältere Corona-News von Donnerstag, den 3. November finden Sie hier.

