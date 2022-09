"Früher sterben, weniger gut ausgebildet, sinkende Einkommen": Der UN-Index der menschlichen Entwicklung ist zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen. Grund dafür sind die Corona-Pandemie und weitere Krisen, wie das UN-Entwicklungsprogramm in seinem jüngsten Bericht erklärt.

Berlin. Die Corona-Zahlen bewegen sich auf niedrigerem Niveau als zum Höhepunkt der Sommerwelle. Im Vergleich zur Vorwoche zog der Wert der Neuinfektionen am Freitag leicht an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Morgen 35.995 neue Fälle (Vorwoche: 33.930) und 119 Todesfälle (Vorwoche: 148) innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das Institut mit 229,5 an. Am Vortag hatte der Wert bei 223,1 gelegen (Vorwoche: 234,4; Vormonat: 381,5). Die Angaben liefern nur ein unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit halten Expertinnen und Experten eine Verschlechterung der Infektionslage für möglich. Die Ampel-Koalition will dafür zusätzliche Eindämmungsmöglichkeiten besiegeln. Der Bundestag hat am Donnerstag ein Gesetzespaket beschlossen, das vom 1. Oktober bis 7. April 2023 weitergehende Regeln zu Masken und Tests vorsieht.







16.03 Uhr: Die Gemeinden von Sachsen-Anhalt haben im ersten Halbjahr rund eine halbe Million Euro mehr Hundesteuer eingenommen als im Vorjahreszeitraum. Demnach verbuchten die kommunalen Kassen Einnahmen in Höhe von rund 6,544 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mitteilte. Noch deutlicher sei der Betrag der Hundesteuer im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 gestiegen, also vor Corona. Das Plus habe dort bei 21 Prozent gelegen. Die höchsten Einnahmen bei der Hundesteuer erzielte Halle (632 000 Euro) gefolgt von Magdeburg (618 000 Euro) und Dessau-Roßlau (246 000 Euro).

Aida Cruises lockert Regeln zu Corona-Nachweisen

10.23 Uhr: Aida Cruises schafft für den Großteil seiner Kreuzfahrten den Covid-19-Impfnachweis ab. Ab 17. September müssen ihn Passagiere nach Angaben der Reederei auf Reisen, die bis zu 15 Tage dauern, nicht mehr vorlegen.

Für längere Routen und für Transatlantikkreuzfahrten gilt das nicht: Hier müssen Gäste ab 18 Jahren weiter einen vollständigen Impfschutz nachweisen. Bei Aida sind das drei Impfungen. Wer schon einmal von einer Corona-Infektion genesen ist, gilt demnach mit zwei Impfungen als vollständig geimpft.

Passagiere unter 18 Jahren brauchen ab 17. September für alle Kreuzfahrten keinen Impfschutz-Nachweis mehr, um an Bord zu kommen – die Altersgrenze lag hier bisher bei zwölf Jahren.

Weiterer Rückgang bei mehreren Corona-Indikatoren

6.31 Uhr: Einige Kurven zeigen gerade nach unten: In der Corona-Pandemie stellt das Robert Koch-Institut (RKI) bei verschiedenen Indikatoren rückläufige Entwicklungen fest. Neben der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz sank zum Beispiel auch die Zahl der Ausbrüche in Pflegeheimen, wie aus dem Covid-19-Bericht des Instituts hervorgeht. Ebenso wurden weniger schwere Verläufe und weniger Corona-Intensivpatienten erfasst. Das Papier vom Donnerstagabend bezieht sich größtenteils auf die Entwicklung der Vorwoche.

"Trotz insgesamt weiter rückläufiger Fallzahlen bleibt der Infektionsdruck in der Allgemeinbevölkerung in allen Altersgruppen hoch", lautet die Einschätzung des RKI. Erhöht bleibe auch die damit verbundene Belastung des Gesundheitssystems, selbst wenn sich die Betriebssituation in der vergangenen Woche weiter verbessert habe.

Arztbesuche wegen akuter Atemwegserkrankungen generell sind laut RKI bei Kleinkindern derzeit auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau. Bei Erwachsenen hingegen sei die Zahl deutlich höher als in Vergleichszeiträumen vor der Pandemie. Rhino- und Parainfluenzaviren seien vorherrschend unter den viralen Erregern, hieß es. Die Rate positiver Corona-Tests sei deutlich gesunken.

Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI). Foto: Carsten Koall/dpa

Fast 230 Milliarden Corona-Staatshilfe 2020 für Firmen in Europa

1.30 Uhr: Die EU-Staaten und das Vereinigte Königreich haben nach Angaben der EU-Kommission im ersten Corona-Jahr 227,97 Milliarden Euro für von der Pandemie gebeutelte Unternehmen ausgegeben. Insgesamt wurde 2020 eine Rekordsumme von 384,33 Milliarden Euro für Beihilfen eingesetzt, wie die Europäische Kommission am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager waren die entsprechenden Maßnahmen angemessen und erforderlich und entsprachen dem in der Krise entstandenen wirtschaftlichen Schaden. Die übrigen 156,36 Milliarden Euro wurden ohne Corona-Bezug ausgegeben.

Gemessen an der Wirtschaftleistung gab Polen 2020 den größten Anteil für Corona-Hilfen aus (3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts). Auch Deutschland steht in dieser Liste weit oben - 1,9 Prozent des BIP wurden für Corona-Beihilfen gewährt. Relativ am wenigsten (0,58 Prozent) gab die Niederlande aus.

Corona-News von Donnerstag, 8. September – Bundestag beschließt Corona-Regeln für den Herbst

15.23 Uhr: Der Bundestag hat die Corona-Regeln für Herbst und Winter beschlossen. Das Gesetzespaket der Ampel-Koalition, das generell wieder schärfere Vorgaben zu Masken und Tests ermöglicht, wurde am Donnerstag angenommen. Der Bundesrat muss noch zustimmen.

Bildungsministerin aktuell gegen Maskenpflichten in Schulen

11.53 Uhr: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat die Bundesländer dazu aufgerufen, von Maskenpflichten in Schulen zunächst keinen Gebrauch zu machen. "Die Schülerinnen und Schüler brauchen im neuen Schuljahr so viel Normalität wie möglich", sagte die FDP-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Masken seien im neuen Infektionsschutzgesetz in Schulen erst ab der fünften Klasse und nur als letztes Mittel vorgesehen, wenn sonst der Präsenzunterricht gefährdet wäre.

"Das ist ein hartes Kriterium. Meine Erwartung ist, dass die Länder bei der derzeitigen Corona-Lage keinen Gebrauch davon machen", fügte sie hinzu. "Die Lage würde sich nur im Falle einer neuen Virusvariante ändern, die deutlich ansteckender und gefährlicher ist."

Eine Maske liegt auf einem Tisch im Klassenzimmer. Foto: epd-bild / Matthias Rietschel

Lauterbach wirbt vor Bundestagssitzung für neue Corona-Regeln

10.27 Uhr: Kurz vor einer Abstimmung im Bundestag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für das neue Corona-Infektionsschutzgesetz der Regierung geworben. "Es ist nach pandemischen Kriterien entschieden worden, entlang der Studienlage", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Im Großen und Ganzen sei das gekommen, was er sich schon Anfang Juli gewünscht habe: "Dass wir also stufenweise vorgehen und dass wir wieder breit die Maskenpflicht bekommen, wenn es notwendig ist und sogar verschärft." Lauterbach betonte, die Regeln seien Ermöglichungen. Sollten die Fallzahlen nicht stark ansteigen, kämen viele der Regeln nicht zum Tragen.

"Ich glaube, wir waren noch nie so gut vorbereitet für einen Herbst wie dieses Mal", sagte Lauterbach. "Wir haben das im Griff, das ist meine persönliche Überzeugung, auch wenn es schwerer kommen sollte."

UNO: Menschliche Entwicklung durch Corona um fünf Jahre zurückgeworfen

8.10 Uhr: Die Corona-Pandemie und weitere Krisen haben die Entwicklung der Menschheit laut einem UN-Bericht um fünf Jahre zurückgeworfen. Wie das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) am Donnerstag berichtete, ging der alljährlich veröffentlichte Index der menschlichen Entwicklung erstmals seit seiner Einführung vor mehr als drei Jahrzehnten in den Jahren 2020 und 2021 zweimal in Folge zurück.

Der Index misst durchschnittliche Lebenserwartung, Bildungsniveau und Lebensstandard in Staaten. Der derzeitige Rückgang bedeute, "dass wir früher sterben, weniger gut gebildet sind, dass unsere Einkommen sinken", sagte UNDP-Chef Achim Steiner der Nachrichtenagentur AFP. Dies führe zu einem verbreiteten Gefühl von "Verzweiflung, Frustration, Zukunftsangst".

Umfrage: Corona-Krise hat Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt gestärkt

5.46 Uhr: Die Corona-Krise hat die Menschen in Deutschland laut einer Umfrage sozial sensibler gemacht. 74 Prozent der Befragten unterstützten diese Aussage in einer repräsentativen Erhebung des Hamburger Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung. 60 Prozent gaben an, die Pandemie habe ihre Lebenseinstellung nachhaltig verändert. 83 Prozent sagten, sie stünden Freunden und Nachbarn öfter für Hilfsleistungen zur Verfügung. "Für Egoismus ist in unserer Gesellschaft immer weniger Platz. Wir müssen mehr zusammenhalten", meinten 86 Prozent der Befragten. Die Umfrage wurde Mitte März dieses Jahres durchgeführt.

In dauerhaft krisenhaften Zeiten rückten die Menschen mehr zusammen, erklärte der Zukunftsforscher Horst Opaschowski. Dabei seien 75 Prozent bereit, sich selbst mehr zu helfen und nicht alle Probleme einfach dem Staat zu überlassen. Die Bürger machten die Erfahrung des Aufeinander-Angewiesenseins. Sie unterstützten mehrheitlich Helferbörsen in der Nachbarschaft und Freiwilligenarbeit.

Nachbarn bringen stehen mit Lebensmitteln vor einer Wohnungstür. Foto: Patrick Seeger/dpa

Bundestag will über Corona-Regeln für Herbst und Winter entscheiden

4.01 Uhr: Der Bundestag entscheidet heute (Donnerstag) über den Corona- Infektionsschutz im Herbst und Winter. Es soll künftig nur wenige bundeseinheitliche Vorschriften geben. Die meisten Entscheidungen treffen die Bundesländer je nach Infektionslage. Schulen und Kitas sollen offengehalten werden. Bundesweit einheitlich gilt ab Oktober eine Maskenpflicht im Gesundheitswesen und im öffentlichen Fernverkehr. Fluggäste müssen hingegen keinen Mund- und Nasenschutz mehr tragen. Der Einigung in der Koalition waren wochenlange Verhandlungen zwischen SPD und FDP vorausgegangen.

Neue Corona-Impfstoffe jetzt in Schleswig-Holstein verfügbar

3.31 Uhr: Die an die Omikron-Variante angepassten neuen Covid-19-Impfstoffe sind in Schleswig-Holstein von Donnerstag an einsatzbereit. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna sollen ausschließlich für Auffrischimpfungen verwendet werden. Den Großteil der Impfungen wird es laut Gesundheitsministerium im niedergelassenen Bereich geben. Die 15 Impfstellen des Landes bekämen vorerst nur eine geringe Menge der neuen Impfstoffe.

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hatte betont, dass nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission niemand auf einen neuen Impfstoff warten soll, wenn eine Auffrischung ansteht. Auch die bisherigen Impfstoffe schützten gut vor schweren und schwersten Krankheitsverläufen.

