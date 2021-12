Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist nach wochenlangem Anstieg den zweiten Tag in Folge gesunken, das RKI gibt sie mit 443 an. Das Institut verzeichnete 67.186 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Berlin Die Corona-Zahlen steigen und die Omikron-Variante verbreitet sich. Das Virus bestimmt die Vorweihnachtszeit. Kommt ein neuer Lockdown?

Die Corona-Lage ist noch immer in vielen Gegenden in Deutschland angespannt

Die Rufe nach einem Lockdown werden lauter: Einige Politiker haben sich bereits dazu geäußert

Wird es einen neuen Lockdown in Deutschland geben?

Die Adventszeit hat begonnen, bald ist Weihnachten. Doch die Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland ist alles andere als feierlich: Die Sieben-Tage-Inzidenz sank zwar am Dienstag und am Mittwoch seit über drei Wochen wieder leicht, dafür wurden in den vergangenen Tagen die erste Fälle der besorgniserregenden neuen Omikron-Variante hierzulande nachgewiesen. Wird in Anbetracht dieser Lage ein "normales" Weihnachtsfest möglich sein? Oder kommt ein neuer Lockdown?

Modellierungen beschreiben drastisch, wie sich die Pandemie ohne wirksame Gegenmaßnahmen entwickelt: Dann sei eine Inzidenz von über 1000 im Bundesdurchschnitt "noch vor Weihnachten" zu erwarten, so der Physiker Dirk Brockmann.

Vor wenigen Tagen war die epidemische Notlage ausgelaufen. Die künftigen Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP hatten zuvor das Infektionsschutzgesetz überarbeitet und neue Regeln festgelegt. Doch seit dem Ende der Notlage haben die Länder keine Möglichkeit mehr für harte Lockdown-Maßnahmen, also Ausgangssperren oder Schließungen von Schulen, Kitas, Betrieben und Geschäften in einem Landkreis oder gar einem ganzen Bundesland. Kontaktbeschränkungen, Vorschriften zum Abstandhalten, die Maskenpflicht und auch Zutrittsbeschränkungen nur auf Geimpfte und Genesene (2G) sind hingegen weiter möglich.

Corona: Wie könnte ein harter Lockdown wieder möglich sein?

Um einen harten Lockdown in einzelnen Bundesländern oder sogar bundesweit zu beschließen, müsste die epidemische Notlage vom Bundestag wieder eingesetzt werden. Kanzleramtschef Braun ist dafür: "Wichtig wäre es jetzt, die epidemische Lage nationaler Tragweite wieder auszurufen, weil diese Lage definitiv gegeben ist und die Länder die weitergehenden Maßnahmen brauchen, die damit verbunden sind." Einen allgemeinen Lockdown hält er aber für "nicht erforderlich".

SPD und FDP sehen die Länder in der Pflicht, die Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes auszuschöpfen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der der SPD-Fraktion, Sabine Dittmar, sagte der "Augsburger Allgemeinen": "Die Bundesländer haben alle rechtlichen Möglichkeiten in der Hand, um Beschränkungen im öffentlichen und privaten Raum anzuordnen. Diese müssen sie entschlossen nutzen." FDP-Fraktionsvize Michael Theurer rief die Ministerpräsidenten auf, den "vollen Instrumentenkasten des Infektionsschutzgesetzes" auszuschöpfen.

Nach aktueller Rechtslage ist ein Lockdown also Ländersache. Dem rbb sagte Verfassungsrechtler Ulrich Battis dazu: "Die Länder haben immer noch weitgehende Befugnisse." Sie könnten in der Theorie einen Lockdown beschließen, allerdings nicht als bundesweit einheitliche Entscheidung. Das, so Battis sinngemäß, gibt das gerade geänderte Infektionsschutzgesetz in Artikel 1 her – von Maskenpflicht über Kontaktbeschränkungen bis hin zu Schulschließungen.

Deren verfassungsmäßigkeit haben die Richterinnen und Richter in Karlsruhe bestätigt, ihre Entscheidung zur Corona-Notbremse gibt die Leitplanken für künftige Beschränkungen vor. Lesen Sie dazu: Müssen Schulen in Deutschland bald wieder schließen?

Corona: Wo eine Art Lockdown schon gilt

Die ersten Länder reagieren mittlerweile und führen Regeln ein, die einem Lockdown nahe kommen – nur mit anderen Worten. So plant etwa der Berliner Senat diese strengen Maßnahmen:

Die Obergrenzen bei Veranstaltungen sollen runtergezogen werden, auf 1000 Menschen draußen und 200 drinnen.

Clubs und Bars sollen schließen. Es gibt zudem Überlegungen, auch Restaurants, Theater, Museen und ähnlichen Freizeiteinrichtungen. Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci auf Nachfrage des "Tagesspiegel".

Kontaktbeschränkungen: Sollte das Abgeordnetenhaus zustimmen, will der Senat private Treffen wieder reglementieren. Ein Haushalt dürfte dann nur noch mit maximal zwei ungeimpften Personen eines anderen Haushalts zusammenkommen. Für Treffen unter Geimpften und Genesenen gäbe es keine Beschränkung. Auch Kinder unter 14 Jahren würden nicht mitgezählt.

Weihnachtsmärkte sollen nach dem Willen des Senats ausschließlich für geimpfte und genesene Menschen zugänglich sein, deren Nachweise müssen am Eingang kontrolliert werden.

Der Berliner Senat will den Zugang zu öffentlichen Gebäuden auch für Besucher beschränken. Statt nur für das Personal solle 3G auch für Gäste gelten, sagte Kalayci.

In Bayern etwa wird in Hotspots, also ab einer Inzidenz über 1000 alles geschlossen. Ausnahmen bleiben Schulen und Kitas, Handel (allerdings Kundschaftsbeschränkung: pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde in dem Laden befinden), Alten- und Pflegeheime (hier gilt aber eine Testpflicht vor dem Betreten).

Corona-Gipfel am Donnerstag: Härtere Maßnahmen in Sicht

Auch das Bund-Länder-Treffen an diesem Dienstag hat in dieser Hinsicht keine neuen Corona-Maßnahmen hervorgebracht. Es fiel keine Entscheidung über neue Regeln. Das könne jedoch am Donnerstag passieren, denn da wird der nächste Corona-Gipfel stattfinden.

Neue Regelungen etwa zu "umfangreichen Kontaktbeschränkungen" vor allem für Ungeimpfte sollen bis dahin erarbeitet werden. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert nach den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag mit. "Bund und Länder sind überzeugt, dass es zusätzlicher Maßnahmen bedarf, um die Zahl der täglichen Neuinfektionen zu senken und den Druck auf die Krankenhäuser möglichst bald wieder zu verringern", teilte Seibert nach der Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten mit.

Gemeinsam entschieden werden soll demnach auch über einheitliche Linien für Einschränkungen bei Großveranstaltungen und die Ausweitung von 2G-Regeln auf den Einzelhandel – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene. Neben einer geplanten Impfpflicht für Einrichtungen mit verwundbaren Menschen wie Pflegeheime solle auch "eine zeitnahe Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht" vorbereitet werden.

Angela Merkel soll Corona-Lockdown gefordert haben

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Spitzen der Ampel-Parteien am 23. November angeboten, die Maßnahmen angesichts der drohenden Überlastung des Gesundheitswesens deutlich zu verschärfen.

Eine gesetzliche Notbremse oder klare Lockdown-Vereinbarungen mit den Ländern wären die naheliegenden Optionen, hieß es. Die "Bild" berichtete, Merkel habe einen Lockdown bereits ab 25.11. gefordert. Die künftige Regierung aus SPD, FDP und Grünen hätten den Vorschlag aber abgelehnt.

Bilden die zukünftige Ampel-Regierung (von links): FDP-Chef Christian Lindner, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und das Grünen-Duo Annalena Baerbock und Robert Habeck. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) sprach zuletzt jedoch von "neuen dramatischen Herausforderungen" und betonte, es gebe nichts, was nicht in Betracht gezogen werde. Scholz kündigte die Einrichtung eines ständigen Krisenstabs im Kanzleramt an, der täglich zusammenkommen soll. Dieser könnte bereits seine Arbeit aufnehmen, bevor die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP tatsächlich im Amt ist.

Habeck fordert Lockdown für Ungeimpfte

Annalena Baerbock, Vorsitzende der Grünen, hält einen weiteren Lockdown für nicht ausgeschlossen. "Ich schließe nicht aus, dass es weiterer Schritte bedarf, womöglich pauschaler", sagte sie dem "Spiegel".

Am Dienstag äußerte sich auch Baerbocks Co-Vorsitzender Robert Habeck im ZDF-Morgenmagazin: "Es ist völlig klar, was passieren muss: Die Kontakte müssen reduziert werden, 2G muss bundesweit verbindlich umgesetzt werden für alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens außer des Bedarfs, den man in Supermärkten oder Apotheken hat." Habeck fuhr fort: "Das ist dann - man muss es so hart sagen - ein Lockdown für Ungeimpfte."

Corona: Mehrheit der Deutschen erwartet Lockdown

Am Donnerstag wollen Bund und Länder also zusammenkommen und gemeinsam überprüfen, ob Maßnahmen neue Maßnahmen nötig sein werden. Interessant ist dabei auch der Blick nach Österreich. Das Nachbarland – mit einer ähnlichen Impfquote (65,4 Prozent) – ist der deutschen Entwicklung inzidenzmäßig ein paar Wochen voraus und wusste sich am Ende nur noch mit einem Lockdown für alle zu helfen.

In Deutschland rechnet die große Mehrheit der Bevölkerung ebenfalls mit einem weitgehenden Lockdown sowie Schulschließungen noch vor Weihnachten. Einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Unternehmensberatung Horváth zufolge gehen jeweils 80 beziehungsweise 70 Prozent der Befragten von diesen Folgen des aktuellen Corona-Pandemiegeschehens aus. Ein "normales" Weihnachtsfest werden die Deutschen im Jahr 2021 wohl wieder nicht erleben.

(fmg/dpa)