Die Schillerschule in Rudolstadt.

Rudolstadt. Ein Teil der Schüler und Lehrer ist in Quarantäne.

Rudolstadt: Corona-Fall an der Schillerschule

An der Staatlichen Regelschule „Friedrich Schiller“ in Rudolstadt hat es einen bestätigten Corona-Fall gegeben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog .

Aus diesem Grund wurde am Montag ein Teil des Lehrer-Kollegiums in Quarantäne geschickt. Die Schüler der betroffenen 8. Klasse müssen ebenfalls bis mindestens 25. November in häusliche Quarantäne gehen und warten nun auf weitere Informationen vom Gesundheitsamt.

Die Klassenstufen 7 bis 10 wurden bereits 11 Uhr nach Hause geschickt. Die Klassenstufen 5 und 6 konnten weiter nach Plan bis zur fünften Stunde unterrichtet werden. Aktuell wird an einem Vertretungsplan für die nächsten Tage gearbeitet.

Unter www.fschillerschule.de finden betroffene Schüler und Eltern Vertretungspläne und weitere Informationen.