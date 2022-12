Berlin. Schnee an Weihnachten gehört zum typischen Bild des Fests. Wird dieses Bild 2022 erfüllt? So stehen die Chancen für weiße Weihnachten.

Weihnachten rückt immer näher

Viele Menschen hoffen, dass es 2022 zum Fest Schnee geben wird

Lesen Sie hier, wie die Chancen für weiße Weihnachten stehen

Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet, im Radio laufen erste Weihnachtslieder und in vielen Regionen Deutschlands hat es bereits geschneit: Weihnachten rückt näher. Doch meist ist zumindest der Schnee schon wieder verschwunden. Und obwohl eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder "Leise rieselt der Schnee" heißt, ist weiße Weihnachten in Deutschland zu einer Seltenheit geworden. Die Hoffnung auf Schnee zum Fest wollen viele Menschen trotzdem nicht aufgeben. Wir verraten, wie die Prognosen für Dezember 2022 ausfallen.

Weiße Weihnachten: Wie oft gibt es Ende Dezember Schnee?

Tatsache ist: Schnee gehört für viele Menschen zum klassischen Bild von Weihnachten. Weiße Straßen und glitzernde Eiszapfen sorgen bei ihnen für Weihnachtsstimmung. Doch allzu oft wird dieses Klischee leider nicht erfüllt. Denn in vielen Regionen Deutschlands gibt es nur selten weiße Weihnachten. Unsere Liste zeigt, wie oft sich die Menschen in den größten Städten der Republik in den vergangenen 20 Jahren an den Feiertagen über Schnee freuen durften.

Stadt Jahre mit Schnee an Weihnachten Berlin 2002, 2005, 2009, 2010, 2012 Hamburg 2002, 2009, 2010 München 2003, 2005, 2009, 2010, 2014 Köln 2010 Frankfurt am Main 2003, 2010 Stuttgart 2003, 2010 Düsseldorf 2009, 2010 Leipzig 2003, 2005, 2010, 2014

Selbst ganz im Süden der Republik – etwa in Garmisch-Partenkirchen, Füssen oder Berchtesgaden – gab es zuletzt an Weihnachten nur ab und zu Schnee. Früher war das anders. So konnte sich Füssen in den 1960er Jahren mit zwei Ausnahmen immer über weiße Weihnachten freuen. Schuld an dieser Entwicklung ist hautsächlich der Klimawandel.

Weiße Weihnachten 2022: Ob es dieses Jahr zu Weihnachten schneit? Foto: istockphoto/mthaler

Weiße Weihnachten 2022: Wie stehen die Chancen für Schnee?

Doch genug des Blicks in die Vergangenheit. Wie sieht es 2022 aus? Wird es in Deutschland oder wenigstens in Teilen der Republik weiße Weihnachten geben?

Tatsächlich ist es schwierig, langfristige Wetterprognosen zu erstellen. Und noch immer sind die Weihnachtstage zu weit entfernt, um eine genaue Prognose zu liefern. Es gibt aber einige Langfrist-Vorhersagen, die sich vor allem an statistischen Modellen und durchschnittlichen Werten orientieren.

Der US-Wetterdienst NOAA rechnet laut "daswetter.com" für Dezember mit einer durchschnittlichen Temperatur zwei Grad über dem Mittel von 1991 bis 2020. Damit wäre es mitunter zu warm für Schnee – allerdings handelt es sich nur um einen Monatstrend. Einzelne Tage können stark davon abweichen.

Auch der DWD erwartet einen eher milden Winter in Deutschland. Anhand von saisonalen Klimavorhersagen rechnet er für die Wintermonate mit einer Mitteltemperatur von mindestens zwei Grad. Das könnte zwar knapp für Schnee reichen, allerdings zeigen Durchschnittswerte, dass der 24. Dezember tendenziell eher zu den warmen Wintertagen gehört.

Aktuell sieht es also eher nicht danach aus, als würde es 2022 weiße Weihnachten geben. Und auch die aktuellen Langfrist-Vorhersagen, die bis kurz vor das Fest reichen, rechnen nur in wenigen Regionen mit Schnee. Die gute Nachricht ist aber: Großflächig soll es um Weihnachten kalt werden. Wenn also eine geringe Menge Schnee fällt, könnte die zumindest liegen bleiben. (fmg)

Der Artikel "Weiße Weihnachten: Wie stehen 2022 die Chancen auf Schnee?" erschien zuerst auf morgenpost.de.