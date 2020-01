Noch den ganzen Samstag über weht der Wind in Thüringen laut DWD böig bis stürmisch.

Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstag vor Wind- und Sturmböen in weiten Teilen Thüringens. Oberhalb von 600 Metern fällt Schnee.

DWD warnt vor stürmischen Böen in Thüringen

Mit in manchen Gegenden bis zu 75 Kilometern in der Stunde könnte der Wind über Thüringen fegen, hieß es auf der DWD-Webseite am Samstag. Erst zum Abend hin soll der Wind nachlassen. Oberhalb von 600 Metern sei zudem mit bis zu 5 Zentimetern Neuschnee zu rechnen.

In der Nacht zu Sonntag bestehe zudem Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Bei Höchstwerten zwischen 3 und 6 Grad sollen sich die Temperaturen am Sonntag nicht großartig verändern.

Der Montag startet anfangs mit stark bewölktem Himmel. Bis zum Mittag lockert die Bewölkung auf und es scheint etwas Sonne. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen von 6 Grad.