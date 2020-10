Herbstwetter mit stürmischen Böen – Sonntagnacht 3 Grad möglich

Ein Windsack an der Talbrücke Zahme Gera auf der A71 während eines stürmischen Tages. (Symbolfoto)

Leipzig/Erfurt. Am Donnerstag kann es vor allem in den Thüringer Kammlagen stürmisch werden. Laut Deutschem Wetterdienst erreichen die Böen Geschwindigkeiten von 70 km/h.

Im Tiefland von Thüringen erreichen die Böen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Laufe des Tages Geschwindigkeiten von 55 km/h.

Der Donnerstag startet zunächst überall mit vielen Wolken am Himmel, aus denen es nur vereinzelt regnen wird. Die Temperaturen steigen auf maximal 17 Grad an, im Bergland sind es 15 Grad. Der Wind weht vor allem in den Höhenlagen böig aus Südwest. Vereinzelt treten stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h auf.

In der Nacht zum Freitag ist es stark bewölkt, gelegentlich fällt auch Regen. Der Wind schwächt ab und weht nur noch mäßig aus Südwest.

Am Freitag ein ähnliches Bild am Himmel über Thüringen. Zwischen all den vielen Wolken scheint immer mal die Sonne durch. Das Thermometer klettert vielerorts auf maximal 16 Grad, im Bergland 13 Grad. Der Wind weht schwach aus Südwest.

Auch am Wochenende erwarten die DWD-Meteorologen viele Wolken, gelegentlich fällt daraus Regen. Die Temperaturen erreichen ihren Maximalwert bei 13 Grad. Die Nacht zum Sonntag kann mit Tiefswerten von 3 Grad erstmals recht kühl werden.