In den kommenden Tagen kann es überall in Thüringen schneien.

Erfurt. Auf der Rückseite eines Tiefs gelangt kühle Meeresluft nach Thüringen. Daher kann es in den kommenden Tagen auch in tieferen Regionen schneien.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Thüringen fällt bis zum Wochenende überall Schnee

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert, kann es in Thüringen am Aschermittwoch ab den Abendstunden teils bis in tiefere Lagen hinein schneien. In Verbindung mit kurzen Gewittern kann auch Graupel aus den Wolken fallen. Die Nachttemperaturen fallen bei mäßigem Wind vereinzelt bis auf minus 2 Grad. Einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer sind dann überall möglich. Achtung: stellenweise kann das wieder zu glatten Straßen führen.

Bereits am Mittwochmorgen kam es aufgrund glatter Straßen im Freistaat zu mehreren Unfällen, die teilweise für Staus und Behinderungen sorgten.

Am Donnerstag beginnt der Tag in Thüringen stark bewölkt, die Schneeschauer lassen nachmittags zunehmend nach. Bei den Höchsttemperaturen klettert das Thermometer auf maximal 6 Grad. Schneefall wird auch in der Nacht zum Freitag überall im Freistaat möglich sein. Die Temperatur geht auf bis zu minus 3 Grad zurück.

Der Freitag startet laut DWD überall bewölkt und verbreitet mit Schneefällen. Diese lassen ab der zweiten Tageshälfte zunehmend nach. Die Temperatur klettert dann auf maximal 7 Grad. In der Nacht zum Samstag lockert sich der Himmel zunächst auf. Später nimmt die Bewölkung von Westen her wieder zu und es fällt zunächst Schnee, welcher im weiteren Verlauf der Nacht in Regen übergehen wird.

Und auch am Samstagmorgen wird der Himmel in Thüringen grau und bedeckt sein. Verbreitet fällt dann bei maximal 10 Grad verbreitet Regen. Je näher der Sonntag rückt, lässt der Regen nach und gegen lockert sich der Hummel wieder auf.