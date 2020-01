In den kommenden Tagen wird es stürmisch in Thüringen.

Wetter in Thüringen: Erst stürmisch – Anfang Februar bereits frühlingshaft

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Internetseite berichtet, wird am heutigen Montag im Tagesverlauf die Bewölkung am Himmel weiter zunehmen. Von Westen her kommend, führen diese Wolken auch vereinzelt Regen mit sich. Bei milden 8 Grad werden in den Thüringer Gipfellagen stürmische Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erwartet. Der Wind nimmt dann noch weiter zu, so dass auch im Tiefland einzelne Windböen auftreten können.

Stürmisch und frostig

Stark bewölkt ist der Himmel über dem Freistaat auch am Dienstag. Die Wolken führen nun zusätzlich teils kräftige Regenschauer und kurze Gewitter mit sich. Im Thüringer Bergland sinkt dann die Schneefallgrenze von anfangs 800 Meter auf bis zu 400 Meter herab. Die Maximaltemperaturen liegen bei 6 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen kann er laut DWD auch als starker bis stürmischer Südwestwind auftreten. In den Kammlagen von Thüringen kann es in der Nacht zum Mittwoch leichten Frost geben.

Am Mittwoch ist es zu Tagesbeginn ebenfalls stark bewölkt. Es treten wiederholt Schauer auf, die im Bergland ab den mittleren Lagen als Schnee niedergehen. Auch kurze Gewitter sind dann wieder möglich. Die Temperaturen gehen weiter zurück. In den Mittelgebirgen können es -3 Grad kalt werden. Der Wind weht mäßig aus West, begleitet von Windböen im Tiefland und stürmischen Böen in den Kammlagen. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt, allerdings fällt kaum noch Niederschlag.

Steigende Schneefallgrenze und frühlingshafte Temperaturen

Laut DWD startet auch der Donnerstagmorgen ohne Sonnenschein vom Himmel über Thüringen. Vereinzelt fällt etwas Regen. Die Temperaturen steigen wieder af bis zu 7 Grad an. Der Wind weht nur noch mäßig aus Südwest. In der Nacht auf Freitag steigt die Schneefallgrenze wieder auf über 1000 Meter an.

Schaut man auf den Zehn-Tage-Temperaturtrend vom DWD, könnte es Ende Januar/Anfang Februar in Thüringen mit 10 bis 15 Grad schon frühlingshaft warm werden.