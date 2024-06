Erfurt. Es ist ein Duell vor laufender Kamera. Amtsinhaber Andreas Bauswein (SPD) und Herausforderer Andreas Horn (CDU) stellen sich im Youtube-Livestream den Fragen der dieser Zeitung.

Andreas vs. Andreas. Was zuerst vielleicht als kleiner Gag im Wahlkampf durchging, ist nun die ernste Konstellation für die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt. Amtsinhaber Andreas Bausewein (SPD) und Andreas Horn (CDU) als Herausforderer hoffen auf die Stimmen am kommenden Sonntag.

Live-Stream auf dem Kanal von Youtube

Unsere Zeitung bietet am Donnerstagabend allen Erfurterinnen und Erfurtern die Gelegenheit, sich noch einmal einen Eindruck von den Kandidaten zu machen. Auf Einladung unserer Zeitung stellen sich beide Politiker aktuellen Fragen zur Kommunalpolitik und brennenden Problemen in Erfurt. Als Livestream auf dem Youtube-Kanal von Funke Medien Thüringen sind ab 20 Uhr die Kandidaten in einem Streitgespräch zu erleben, das unser Reporter Markus Stelle moderieren wird.

Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer besteht somit die Möglichkeit, kurz vor dem Wahlsonntag noch einmal herauszufinden, wofür die Bewerber bei den einzelnen Themenbereichen stehen. Das Sprektrum reicht dann weit gefächert von der Sicherheit in der Stadt über Kultur bis zur Stadtentwicklung.

Sicherheit ist das Wahlkampf-Thema beider OB-Kandidaten

Allein diese Punkte bergen schon einige Brisanz. So war die Sicherheit – etwas mit der Forderung nach Videoüberwachung auf dem Anger – stets ein bevorzugtes Thema von Andreas Horn, was auch das zentrale Aufgabengebiet des von ihm verantworteten Dezernates im Rathaus ist. Gerade als es langsam auf die Wahl zuging, benannte aber auch OB Bausewein die Sicherheit als zentrales Element seiner Kampagne. Wer kann hier im Gespräch am meisten punkten?

Wie werden sich die beiden Kontrahenten im Gespräch geben? Die erste Überraschung ob des mit 28,4 Prozent Stimmenanteil großen Erfolges von Horn im ersten Wahlgang, dürfte Bausewein (22,7 Prozent) verdaut haben, auch die große Euphorie des Wahlabends bei Sieger Horn könnte einer Anspannung gewichen sein, mit der der CDU-Politiker auf den Sonntag blickt. Unabhängig von allerlei direkter oder verkappter Wahlempfehlungen entscheiden doch am Sonntag die Erfurter Wahlberechtigten, wer künftig die Geschicke der Stadt führen wird.

Zugang zum Live-Gespräch über

Um die Live-Debatte zu verfolgen, bedarf es einzig eines Internet-Zugangs. Ob auf dem Rechner, Handy oder Tablet. Über die unsere Internet-Seite und dem Erfurt-Kanal wird es am Donnerstagabend direkt den Zugang geben. Der Stream ist kostenlos, um jedem eine Möglichkeit zu bieten, sich von den Kandidaten ein Bild zu machen.

