Nordhausen. Das gibt‘s auch nicht alle Tage: Con Fermezza aus Nordhausen tritt in einem Zelt auf. Welchen Anlass das Ensemble hat und wo es Freikarten gibt.

Das 25-köpfige Gitarrenensemble Con Fermezza spielt am Sonnabend, 15. Juni, 20 Uhr, im Zappelini-Zelt am Altentor in Nordhausen und lädt zu einem Fest für Augen und Ohren ein, kündigt Jessica Piper, Sprecherin des Blue-Balloon-Festivals, an. Von Klassik bis Tango reist das Orchester bis zu den Pforten des Zauberers von Oz. Im Blue Balloon solle das Magischste aller Konzerte erklingen, denn die verspielten bis feurigen Gitarrensounds würden begleitet von eigenen artistischen Bildern und den jungen Künstlern vom Zirkus Zappelini.

Ein besonderer Film läuft am Montag, 17. Juni, 18 Uhr, im Blue-Balloon-Zelt: Drei junge mutige Menschen erzählen in „Don’t stop motion“ die bewegenden Geschichten ihrer Flucht nach Europa und ihrem Leben hier. Das Besondere: Sie selbst haben mit eigens hergestellten Puppen, Karton und der Stop-Motion-Technik ihre Erlebnisse auf die Leinwand gebracht. Zahra, Muntazar und Ahmad geben jeweils auf ihre ganz eigene Art Einblicke in ihre Lebenswirklichkeiten, ihre Erinnerungen an Heimat und die teils jahrelange Flucht.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Wer sich eine Freikarte sichern möchte, findet den Link unter https://www.zappelini.de.

red