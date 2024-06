Nordhausen. Die Nachfrage ist groß: Hochschule Nordhausen schließt ihren dritten Zertifikatsstudiengang für Netztechnik und Netzbetrieb Fernwärme ab, der vierte läuft auch schon, der fünfte ist bereits ausgebucht.

Die Absolventen des dritten Zertifikatsstudiengangs für Netztechnik und Netzbetrieb Fernwärme der Hochschule in Nordhausen erhielten ihre Abschluss-Zeugnisse, berichtet Schulsprecherin Tina Bergknapp. Der Studiengang bereitet die Absolventen darauf vor, Verantwortung für eine zuverlässige und wirtschaftliche Durchführung von Aufgaben in der Projektierung und Netzplanung sowie in der Betriebsführung und Instandhaltung im Bereich Fernwärme zu übernehmen.

Der Zertifikatsstudiengang, der auf eine intensive Verbindung von theoretischer und praktischer Lehre setzt, bietet den Teilnehmern eine umfassende Weiterbildung. Die Lehre wird in Seminaren, Vorlesungen, Übungseinheiten und labortechnischen Anwendungen vermittelt und durch ausgewiesene Experten aus der Branche durchgeführt.

Während die Absolventen ihre Abschluss-Zeugnisse erhalten haben, läuft bereits seit Mai der vierte Durchgang. Zudem sei auch der fünfte schon ausgebucht, betont Bergknapp. Dieser soll im nächsten Wintersemester starten.

Die Teilnehmer dieses Studiengangs lernen die Grundlagen der Fernwärmeversorgung, die Planung und den Betrieb von Fernwärmenetzen sowie den Rohrleitungsbau. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema der Arbeitssicherheit sowie dem Umwelt- und Gesundheitsschutz.

Die Absolventen seien „bestens vorbereitet, um in der Fernwärmebranche eine Schlüsselrolle zu übernehmen und zur nachhaltigen Energieversorgung beizutragen“, meint Studiendekan Frank Wiese. „Ihr Engagement und ihre Lernbereitschaft waren beeindruckend, und ich bin mir sicher, dass sie in ihren künftigen beruflichen Aufgaben erfolgreich sein werden.“

