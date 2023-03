Leitartikel: Im Ausland geschätzt

Ulrike Merkel über Oscar-Segen für deutsches Weltkriegsdrama

Der ganz große Erfolg blieb dem deutschen Antikriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ versagt, als der Oscar für den besten Film in diesem Jahr an „Everything Everywhere All at Once“ (Alles überall auf einmal) ging. Dennoch schrieb die deutsche Romanadaption Filmgeschichte. Denn die Academy sprach ihr den Oscar für den besten fremdsprachigen Film und drei weitere Goldjungen zu. Das gelang noch keiner hiesigen Produktion.

Für den Jenaer Schauspieler Albrecht Schuch ist der Oscar-Segen der Höhepunkt einer atemberaubenden Karriere. 2020 gelang ihm bereits das Kunststück, als erster Schauspieler zwei Deutsche Filmpreise – als bester Hauptdarsteller für „Systemsprenger“ und bester Nebendarsteller für „Berlin Alexanderplatz“ – auf einmal einzustreichen. In „Im Westen nichts Neues“ spielt er Kat, einen erfahrenen Frontsoldaten im Ersten Weltkrieg.

Obwohl der Film auch schon bei den British Academy Film Awards abräumte, wurde er in Deutschland auch sehr kritisch diskutiert. Ein Schicksal, das er mit dem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ teilt, das ebenfalls mit dem Auslands-Oscar prämiert wurde. Unter anderem wurde Edward Bergers Weltkriegsdrama als unhistorisch kritisiert. Filme, die sich mit der deutschen Geschichte künstlerisch auseinandersetzen, haben es hierzulande offensichtlich schwer. Da wird gern eine überkorrekte Darstellung eingefordert, als handle es sich um ein Geschichtsbuch. Dabei kommt Bergers Botschaft zur richtigen Zeit.