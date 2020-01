Die rechtspopulistische Partei AfD führt die Opposition im Bundestag an. Der Verfassungsschutz führt Teile der Partei als „Verdachtsfälle“. Die wichtigsten Hintergrundfakten zur AfD hier im Video.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bundestag hebt Immunität von AfD-Fraktionschef Gauland auf

Der Bundestag hat die Immunität von AfD-Politiker Alexander Gauland aufgehoben

Gegen Gauland wird wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung ermittelt

Die Wohnung des Politikers sei bereits durchsucht worden, heißt es

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung gegen den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur afp.

Der Bundestag hob am Donnerstag die Immunität Gaulands auf. Das Plenum stimmte einem Antrag der Frankfurter Staatsanwaltschaft „auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse“ zu. Gaulands Wohnung in Potsdam

Alexander Gauland: Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung

Abgeordnete genießen laut Grundgesetz Immunität. Sie dürfen nur mit Zustimmung des Parlaments juristisch verfolgt werden. Aus Parteikreisen hieß es, Gaulands Wohnung in Potsdam sei durchsucht worden. Ein Fraktionssprecher erklärte, man erachte das Ermittlungsverfahren und die Ermittlungsmaßnahmen als ungerechtfertigt und unverhältnismäßig.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte im vergangenen Jahr Ermittlungen gegen Gauland wegen eines „privaten Steuerfehlers“ aufgenommen. Ob die aktuelle Aufhebung der Immunität damit zu tun hat, war zunächst nicht bekannt. Ein Sprecher der AfD-Fraktion sagte der Nachrichtenagentur AFP, in den Ermittlungen gegen Gauland gehe es „um ein altes Verfahren aus dem vorletzten Jahr“.

Alexander Gauland ist Mitgründer der Partei „Alternative für Deutschland“. 2017 bis 2019 war er einer beiden Partei-Chefs, die bei der AfD den Titel Bundessprecher tragen. Seit 2017 ist er einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag.

Das Parlament stimmte auch für die Aufhebung der Immunität der CDU-Abgeordneten Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar.

Alexander Gauland – Mehr zum AfD-Politiker:

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte Alexander Gauland seinen Posten als AfD-Chef abgegeben. Für Aufregung sorgte zum selben Zeitpunkt auch die Einladung Gaulands zur Geburtstagsfeier der „FAZ“, über die sich Jan Böhmermann echauffierte.

Gauland war wegen mehreren Aussagen in die Kritik geraten. So war Hitler und die NS-Zeit für den früheren AfD-Chef in einer Rede von 2018 nur ein „Vogelschiss“ der Geschichte. Kurz zuvor machte Gauland damit Schlagzeilen, er wolle SPD-Politikerin Özoguz „in Anatolien entsorgen“.

(dpa/afp/moi/bekö)