Berlin. Im Heizungs-Krach in der Ampel-Koalition zeichnet sich keine Lösung ab. Wirtschaftsminister Habeck schaltet jetzt in den Angriffsmodus.

Als verständnisvoll, pragmatisch, fast duldsam waren die Grünen in den vergangenen Monaten in der Ampel-Koalition wahrgenommen worden. Angesichts der schlechten bis katastrophalen Landtagswahl-Ergebnisse bissen sich Mitglieder der Partei ein ums andere Mal auf die Zunge, ließen den Koalitionspartner FDP an vielen Stellen gewähren. Öffentlicher Streit, so das interne Verständnis, schade am Ende allen – und vor allem dem Erfolg der Koalition.

Mit dieser Geduld ist es nun offenbar vorbei. Schon bei der Eröffnung der grünen Fraktionsklausur in Weimar am Dienstagnachmittag hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck seinen Frust über die aktuelle Lage innerhalb der Koalition nicht verborgen. „Es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt“, hatte Habeck geschimpft.

Habeck beklagt Sabotage vom Koalitionspartner

Noch am selben Abend legte er in den ARD-Tagesthemen nach: Die Regierungskoalition komme ihrem Auftrag, für die Menschen etwas zu leisten, im Moment „nicht ausreichend genug nach“, sagte Habeck. Vor allem eine Sache ärgert den Minister erkennbar: Der Gesetzentwurf für eine Novelle des Gebäude-Energiegesetzes, das auch ein Ende von Öl- und Gasheizungen ab dem Jahr 2024 vorsieht, gelangte an die Öffentlichkeit, lange bevor er es hätte tun sollen.

Wirtschaftsminister #Habeck im @tagesthemen-Interview selbstkritisch: "Wir haben einen Auftrag für die Menschen, für Deutschland, was zu leisten, und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend genug nach." #Ampel #Heizungen, Teil 1 pic.twitter.com/SHW2QRnBlA — tagesthemen (@tagesthemen) March 21, 2023

Der Entwurf sei „bewusst geleaket worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden“, erklärte der Vize-Kanzler – und warf dem Koalitionspartner eine bewusste Sabotage vor. Die Gespräche innerhalb der Koalition seien „wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden, des billigen taktischen Vorteils wegen“, so Habeck.

„Zu sagen, wir wollen bis 2045 klimaneutral werden, Leute, baut mal noch ein paar Gasheizungen ein - das ist einfach nicht möglich. Das ist eine Lüge“, sagte Habeck außerdem.

Die Pläne des Wirtschaftsministers waren nicht nur bei Opposition und Verbänden, sondern auch bei den eigenen Koalitionspartnern auf heftigen Widerstand gestoßen. SPD-Ministerpräsidenten kritisierten das Vorhaben als unrealistisch, die FDP sprach von einer „Verschrottungsorgie“. Dabei ist Habecks Vorhaben für eine Wärmewende ist nur größte Krach unter zahlreichen Unstimmigkeiten, die es derzeit gibt.

SPD fordert einen „anderen Arbeitsmodus“

Die SPD versuchte am Mittwoch, die Wogen zu glätten – nicht ohne einen etwas genervten Unterton. Um als Koalition die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, „müssen wir in einen anderen Arbeitsmodus kommen“, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil am Mittwoch der „Rheinischen Post“ und der ARD. „Das ist ein Appell an alle drei Parteien in der Regierung. Diese öffentlichen Auseinandersetzungen müssen jetzt aufhören.“ Für die SPD jedenfalls habe er diese „klare Erwartung“.

Klingbeil erinnerte daran, dass man „große Aufgaben“ zu lösen habe. „Der öffentliche Streit der letzten Tage, das gegenseitige Vorhalten, das ist nicht das, was wir gerade brauchen, um das Land voranzubringen“, so der SPD-Chef. Am Sonntag treffen sich SPD, Grüne und FDP zum Koalitionsausschuss. Wie eine Lösung im Dauerstreit aussehen könnte, ist wenige Tage vorher völlig offen.

