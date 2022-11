Die Finanzhilfen bei klimabedingten Schäden in ärmeren Ländern standen im Mittelpunkt der ersten Verhandlungswoche der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Bei einer Protestaktion in Scharm el-Scheich fordern Demonstranten allerding mehr Handeln. Bei seinem COP27-Besuch am Freitag hatte US-Präsident Joe Biden die Klimarisiko-Finanzierung angesprochen, ohne Zusagen zu machen.

Scharm el-Scheich. Zwischendurch sah es aus, als würde die Weltklimakonferenz in Ägypten scheitern. Doch nun scheint eine Einigung kurz bevorzustehen.

Es war eine Frage, die die diesjährige Weltklimakonferenz zwei Wochen lang geprägt hatte: Wer soll zahlen für Schäden und Verluste, die durch die Verheerungen des Klimawandels entstehen? Am Samstag einigten sich die Verhandler der rund 200 Staaten auf einen neuen Fonds aus dem Klimaschäden künftig bezahlt werden sollen – in einem möglichen ersten Schritt zur Beilegung eines langen Streits.

Denn die Forderungen von Entwicklungsländern, dass die Industriestaaten, die den Großteil der Emissionen verursacht haben, auch für die so verursachten Schäden zahlen sollen, ist 30 Jahre alt. Erst in Scharm el-Scheich schaffte es das Thema offiziell auf die Tagesordnung.

EU-Forderung auf der Klimakonferenz: Auch China soll für Schäden und Verluste zahlen

Die Verhandlungsgruppe G77, der mehr als 130 Entwicklungsländer angehören, hatte einen solchen Fonds zwei Wochen lang mit Vehemenz gefordert. Die EU hatte zuletzt grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, aber Bedingungen gestellt. Die Europäer wollten vor allem sicherstellen, dass zu den Geberländen in einem solchen Szenario nicht nur westliche Industriestaaten zählen, sondern auch Länder wie Saudi-Arabien und vor allem: China. Die Volksrepublik führt seit einigen Jahren die Liste der Länder mit dem höchsten Treibhausgasausstoß an, hält aber innerhalb der Klimaverhandlungen an ihrem Status als Entwicklungsland fest.

Die Forderung vieler Aktivistinnen und Aktivisten auf der Klimakonferenz war klar: Bezahlt für die Schäden, die ihr verursacht habt. Foto: Christophe Gateau / dpa

Mit der Einigung vom Samstag wurde dieses zentrale Thema allerdings erst einmal vertagt. Fest stand, dass ein Fonds kommen soll – die genaue Ausgestaltung soll ein Komitee klären, Details sollen bis zur Konferenz im nächsten Jahr bekannt sein. Nabeel Munir, pakistanischer Verhandlungsführer der G77-Gruppe, sprach von einer Grundsatzeinigung. "Ich denke, der aktuelle Entwurf zu den Schäden und Verlusten ist mehr oder weniger endgültig", sagte er. "Er dürfte in der Plenarsitzung verabschiedet werden."

Es sei ein "guter Kompromiss", auch wenn nicht die Wünsche aller Länder erfüllt worden seien. Aber immerhin werde ein Fonds geschaffen. "Und dann werden wir sehen, wie die Einzelheiten ausgearbeitet werden." Dies brauche Zeit, und dafür seien die zwei Wochen in Scharm el-Scheich zu knapp. Auch interessant: Klimakonferenz in Ägypten – Wird Annalena Baerbock zu Klimaaußenministerin?

Einigung auf Fonds für Schäden und Verluste – China will sich nicht beteiligen

China allerdings machte schon am Abend deutlich, dass es keine Pläne hat, sich auf die Beteiligung an einem solchen Topf zu verpflichten. Diese Verantwortung liege bei den Industrieländern, sagte der chinesische Klimaunterhändlers Xie Zhenhua. Entwicklungsländer könnten auf "freiwilliger Basis" einzahlen, sagte Xie. Sein Land wie auch die USA legten aber "großes Gewicht" auf die Frage der Schäden und Verluste.

Trotzdem begrüßten vor allem Vertreter der Entwicklungsländer die Einigung. "Zu Beginn dieser Gespräche standen Schäden und Verluste nicht einmal auf der Tagesordnung und jetzt schreiben wir Geschichte", sagte Mohamed Adow, Leiter des Thinktanks Power Shift Africa. Das zeige, dass der Prozess der Vereinten Nationen Ergebnisse bringen könne. Er mahnte aber auch, dass der Fonds tatsächlich mit Geld befüllt werden müsse. "Was wir haben, ist ein leerer Eimer."

Mit der Einigung bei Schäden und Verlusten rückte ein Abschluss der Konferenz näher. Gleichzeitig warnten Vertreter der EU -Delegation, dass nichts sicher sei, bis am Ende alle Agendapunkte beschlossen seien.

EU stellt bei Klimakonferenz klar: Das 1,5-Grad-Ziel bleibt bestehen

Offen war am Samstagabend vor allem noch die Frage, wie viel ehrgeiziger sich die Länder beim Klimaschutz zeigen wollen. EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hatte am Morgen mit Nachdruck klargemacht, dass die an dieser Stelle keine Rückschritte zulassen wolle. "Wir können nicht akzeptieren, dass das 1,5-Grad-Ziel hier und heute stirbt", sagte er. Ähnlich hatte es die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) formuliert. Die Sorge, dass die Konferenz hinter die Beschlüsse des Vorjahres in Glasgow zurückfallen könnte, war gegen Ende der zweiten Woche groß gewesen. Lesen Sie auch: Klimawandel – Wo die Erde unbewohnbar wird

Frans Timmermans, geschäftsführender Vizepräsident der Europäischen Kommission. Foto: dpa

Ein Textentwurf des Abschlussdokuments bestätigte am Samstag erneut, dass die Staatengemeinschaft die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen will. Auch der Ruf nach einer Abkehr vom Kohlestrom vom letzten Jahr wurde wiederholt. Die Forderung nach einem völligen Ausstieg aus fossilen Energieträgern, also auch Öl und Gas, schaffte es allerdings nicht in diesen Vorschlag. Auch interessant: Darum fährt Greta Thunberg nicht zur Klimakonferenz

Trotzdem schien die Konferenz am Samstagabend einem Erfolg näher als einem Scheitern – anders als noch wenige Stunden zuvor. Die Art, wie die ägyptische Präsidentschaft den Verhandlungsprozess organisiert hatte, hatte vor allem gegen Ende hin für großen Frust unter den Teilnehmern gesorgt. Delegationsmitglieder berichteten von Treffen, bei denen sie Textentwürfe nur auf Bildschirmen lesen, nicht aber fotografieren oder anderweitig dokumentieren durften, viele kritisierten den Prozess als intransparent und teils chaotisch. Erfahrene Konferenzteilnehmer sprachen vom am schlechtesten organisierten solchen Treffen seit Jahren.

