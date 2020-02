Proteste vor der Staatskanzlei am 6. Februar nach der Wahl des Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (Archivfoto)

Erfurt. Ein Leser macht sich Sorgen wegen der Gebührenordnung bei Identitätsfeststellungen. Innenpolitiker Dittes: Kostenforderungen sind nur in engem Rahmen möglich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kann demonstrieren schnell ganz teuer werden?

Es wird viel demonstriert in diesen Tagen in Thüringen. Ein Leser, der bereits vor fünf Jahren und jetzt wieder gegen die Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsident auf der Straße ist, macht sich Sorgen: Er fürchtet, dass sein Protest teuer werden kann. Anlass zu dieser Vermutung liefert die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eingeführte Gebührenordnung für die Bundespolizei, die im Oktober 2019 in Kraft trat.

Eine erstmalige Platzverweisung kostet demnach 88,85 Euro, eine Identitätsfeststellung 53,75 Euro, Anordnung des Gewahrsams 74,15 Euro, erkennungsdienstliche Behandlung 59,50 Euro, Vollzug des Gewahrsams pro angefangener Viertelstunde 6,51 Euro. Nachzulesen bei heise.de. Für einen normalen Polizeieinsatz könnten demnach hohe dreistellige Summen anfallen, heißt es. Die Bundespolizei ist vorrangig auf Bahnhöfen und Flughäfen im Einsatz, wird aber auch von Bundesländern bei großen Demonstrationen angefragt. Ist die Sorge des Lesers begründet, dass er nach einer Identitätsfeststellung zur Kasse gebeten wird? Diese Frage beantwortet Steffen Dittes im Hinblick auf den konkreten Vorgang vor dem Landtag am 5. Februar um die Mittagszeit mit Nein. „Meines Erachtens drohen in dem beschriebenen Fall, aber auch für die Wahrnahme des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit keine Kostenrisiken“, so der Linke. „Im Zusammenhang mit Versammlungen entsprechend des Grundrechtes auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit halte ich eine Kostenerhebung für polizeiliche Maßnahmen für rechtswidrig, da diese eine Aufgabenerfüllung nach Paragraf 2 Polizeiaufgabengesetz im öffentlichen Interesse darstellen“, sagt der Landtagsabgeordnete. Er ist Linke-Vize, Innenausschuss-Vorsitzender und demo-erfahren. Die Frage der Kostenerhebung für polizeiliche Maßnahmen sei keine neue. „Im Thüringer Polizeiaufgabengesetz ist in Paragraf 75 eine entsprechende Grundlage vorhanden, auf deren Grundlage eine Polizeikostenverordnung sowie eine Polizeikostenrichtlinie erlassen wurden sind:“ Er verweist auf eine Anfrage, die von Raymond Walk (CDU) ans Innenministerium gestellt wurde. Die Antwort machte „deutlich, dass die Kostenerhebung nur in wenigen Ausnahmefällen überhaupt zulässig ist.“ Dittes betont, er habe, weil das Thema derzeit diskutiert wird, einen Arbeitsbesuch bei der Polizei Thüringen genutzt, um nach der Umsetzung in Thüringen zu fragen. „Gegenwärtig ist es so, dass Einsätze zentral durch die Landespolizeidirektion geprüft und bewertet werden, bei denen durch die agierenden Beamten davon ausgegangen wird, dass eine Kostenerhebung zulässig ist. Eine gegebenenfalls zulässige Kostenerhebung wird dann durch die LPD auch erfolgen. Meine Frage, ob die Fälle bisheriger Kostenerhebungen zu einer gerichtlichen Entscheidung gebracht wurden, wurde verneint“, so Dittes. Die Linke werde das Thema „weiterhin kritisch begleiten. Kostenforderung für Verursacher von polizeilichen Maßnahmen dürfen unseres Erachtens nur in sehr eng beschriebenen Fällen und nur ausnahmsweise zulässig sein, da anderenfalls nicht nur die Wahrnahme des Versammlungsrechtes, sondern auch das zur freien Entfaltung der Persönlichkeit durch Organisation und Besuch von Veranstaltungen, zum Beispiel von Stadtfesten, Fußballspielen und so weiter, mittelfristig unter einen Kostenvorbehalt gestellt wird“, macht Dittes deutlich.