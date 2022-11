Ukraine-Krieg Tote in Polen: Was man über das Raketensystem S-300 weiß

Berlin In einem Dorf im Südosten Polens soll eine Rakete des Typs S-300 zwei Menschen getötet haben. Was über das System S-300 bekannt ist.

Bei einem Raketeneinschlag im polnischen Dorf Przewodow nahe der ukrainischen Grenze sind am Montagabend zwei Menschen gestorben. Erste Fotos von Trümmerteilen an der Einschlagstelle deuteten für Experten auf eine Rakete des Flugabwehrsystems S-300 hin.

Noch ist aber völlig unklar, wer die Rakete abgeschossen hat. Ein polnischer Radiosender hatte zunächst berichtet, es habe sich um eine von russischen Streitkräften abgefeuerte Rakete gehandelt. Am frühen Mittwochmorgen erklärte US-Präsident Joe Biden jedoch, es gebe Hinweise darauf, dass eine ukrainische Flugabwehrrakete des Typs S-300 auf polnischem Boden in dem Dorf eingeschlagen sei. Die Lage ist bisher unübersichtlich. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit bringen. Mehr zum Thema: Explosionen in russischem Grenzort - So sind die Reaktionen

Rakete in Polen: Das ist der Raketentyp S-300

Bei den S-300 handelt es sich um ein Raketensystem, das noch zu Zeiten der Sowjetunion zur Luftverteidigung entwickelt wurde. Der erste Typ, die S-300P, wurde bereits 1978 von der sowjetischen Luftverteidigung in Dienst gestellt. Seitdem ist das System ständig weiterentwickelt worden. Die derzeit modernste Variante ist die S-400, die seit 2004 einsatzbereit ist.

S-300-Rakten können sowohl zur Verteidigung gegen Angriffe aus der Luft als auch gegen Marschflugkörper eingesetzt werden. Das System, das auf Fahrzeugen montiert wird, kann Luftziele in einer Entfernung von bis zu 75 Kilometern bei einer maximalen Flughöhe von 25 Kilometern bekämpfen.

Nach Angaben von NATO-Militärexperten können S-300-Raketen aber auch gegen Bodentruppen eingesetzt werden. So hätten russische Truppen die S-300 als Angriffsrakete beim Überfall auf die Ukraine eingesetzt. Auch bei Luftangriffen auf ukrainische Städte kommen laut Experten immer wieder S-300 zum Einsatz.

Warum eine Aufklärung des Raketeneinschlags schwierig ist

Nicht nur die russischen Streitkräfte verfügen über ein großes Arsenal von S-300-Raketen. Auch die ukrainische Armee ist mit S-300-Raketen ausgestattet. Die auf polnischem Hoheitsgebiet eingeschlagene Rakete könnte laut jüngster Erkenntnisse also auch aus der Ukraine abgefeuert worden sein. Kommentar: Explosionen in Polen – Nun geht es um Besonnenheit

Möglicherweise wurde sie abgeschossen, um eine russische Rakete abzufangen. Trümmerteile könnten dann in Polen niedergegangen sein und zum Tod von zwei Menschen geführt haben. US-Präsident Joe Biden zufolge deuten erste Erkenntnisse zur Flugbahn der Rakete darauf hin, dass sie nicht aus Russland abgefeuert wurde. Allerdings sind noch viele Fragen offen. (tok)

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.