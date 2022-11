Berlin. Kommt es im Winter zu Blackouts? Während die Behörden darüber streiten, fordert Städtetagspräsident Lewe eine bessere Vorbereitung.

Städtetagspräsident Markus Lewe hat zu einer besseren Vorbereitung auf Stromausfälle in Deutschlands aufgerufen. "Es kann im Winter passieren, dass der Strom in bestimmten Regionen vorübergehend ausfällt", sagte der Oberbürgermeister von Münster unserer Redaktion. "Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass es längere Blackouts gibt. Es wird nicht tagelang in ganz Deutschland der Strom weg sein. Aber wir müssen auf besondere Krisensituationen vorbereitet sein, die Menschen wie die Städte." Auch interessant: Vorsorge für den Stromausfall – Diese Lebensmittel gehören in den Blackout-Vorrat

Dazu müssten Bund, Länder und Kommunen "noch intensiver zusammenarbeiten", forderte Lewe. "Es muss klar und eingeübt sein, wie auf den verschiedenen Ebenen schnell und gut koordiniert entschieden werden kann." Als Beispiel nannte er Notstromaggregate, die bei einem Blackout mit Benzin betrieben werden. Bei der Treibstoffversorgung endeten kommunale Möglichkeiten, betonte der CDU-Politiker. "Deswegen müssen Bund und Länder die Treibstoffversorgung verlässlich steuern und sich darum kümmern. Das muss zwingend miteinander abgestimmt werden."

Blackouts: Kommunen bereiten sich auf mögliche Stromausfälle vor

Die Krisenstäbe der Städte spielten bereits verschiedene Notfallszenarien durch – etwa zum Schutz kritischer Infrastruktur bei einem Stromausfall, berichtete Lewe. "Wichtig ist aber auch, dass Krankenhäuser, Energieversorger oder Wasserbetriebe selbst vorsorgen und für sich eigene Notfallpläne erstellen und einüben." Auch interessant: Blackout-Vorsorge – Das sollten Familien mit Kindern zu Hause haben

Zur Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen im Winter gab es am Wochenende unterschiedliche Einschätzungen. Die Bundesnetzagentur widersprach entsprechenden Warnungen. "Deutschland verfügt über eines der weltweit zuverlässigsten Stromversorgungssysteme", sagte ein Netzagentur-Sprecher unserer Redaktion. "Es gibt zahlreiche Mechanismen und Reserven zur Stabilisierung des Stromnetzes in angespannten Situationen. Die Bundesnetzagentur hält die Wahrscheinlichkeit für gering, dass erzwungene Abschaltungen im kommenden Winter erforderlich werden."

Markus Lewe (CDU), Präsident des Deutschen Städtetages. Foto: Axel Heimken/dpa

Bundesamt für Bevölkerungsschutz warnt vor Blackouts

Der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralph Tiesler hatte zuvor gesagt: "Wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird. Damit meine ich eine regional und zeitlich begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung." Die Ursache sei nicht nur Energieknappheit, sondern auch das gezielte Abschalten durch die Betreiber, um die Netze zu schützen und die Gesamtversorgung nicht zu gefährden. "Das Risiko dafür steigt ab Januar und Februar, sodass wir davon ausgehen, dass es von da an stellenweise für eine gewisse Zeit zu Unterbrechungen der Stromversorgung kommt", sagte der BBK-Präsident der "Welt am Sonntag".

Tiesler kritisierte, staatliche Stellen seien nicht immer ausreichend für Krisenlagen wie Stromausfälle gewappnet. Ein Teil der Kommunen und Behörden sei "wirklich mustergültig" aufgestellt mit genauen Plänen und Notstromaggregaten. "Andere stehen deutlich schlechter da, die sind nicht ausreichend vorbereitet." (mit afp)

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.