Mario Voigt (l.), Stellvertretender Vorsitzender der CDU Thüringen, und Raymond Walk, Generalsekretär der CDU Thüringen, kommen zu den Sitzungen der CDU-Gremien am Konrad-Adenauer Haus an.

Berlin. Die Bundesspitze der CDU hat nach dem Wahldesaster in Hamburg führende CDU-Politiker aus Thüringen zur Aussprache einbestellt.

Thüringer CDU-Politiker müssen bei CDU-Spitze zur Aussprache

Die CDU-Spitze hat nach dem Wahldesaster bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg führende CDU-Politiker aus Thüringen zur Aussprache einbestellt. Neben dem thüringischen CDU-Chef Mike Mohring, der dem Parteipräsidium angehört, kamen am Montag auch der stellvertretende thüringische Landesvorsitzende Mario Voigt und Generalsekretär Raymond Walk zu den Sitzungen der Spitzengremien. Voigt und Walk wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur extra zu den Beratungen vorgeladen, um mit ihnen das weitere Vorgehen in Thüringen zu besprechen.