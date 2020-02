Thüringer Regierungskrise: Ramelows Coup, Mohrings Konter

Es ist Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr, als der Mann in den Landtag kommt, der das ganze Durcheinander, das Thüringer Landespolitik genannt wird, verursacht hat. Thomas Kemmerich hat seine unvermeidlichen schwarzen Cowboystiefel zum blauen Anzug angezogen und geht in den Raum F 102, wo der Ältestenrat tagt, ein Gremium, in dem für gewöhnlich die Spitzen der Fraktionen die parlamentarischen Prozeduren bereden.

Aber gewöhnlich ist zurzeit eher nichts. Nicht einmal zwei Wochen sind vergangen, seit der FDP-Landesvorsitzende seine Wahl zum Ministerpräsidenten annahm, nachdem er auch von der AfD gewählt wurde. Nach einem Proteststurm und einem Ultimatum seines Bundesvorsitzenden Christian Lindner trat er zurück, ohne eine Regierung gebildet zu haben.

Auch AKK leitete ihren Rückzug ein

Seitdem musste nicht nur Mike Mohring seinen Doppelrücktritt als Landespartei- und Fraktionschef der CDU ankündigen. Auch seine Bundesvorsitzende leitete ihren Rückzug ein, was nun in der Union den Kampf um die Kanzlerkandidatur eskalieren lässt.

Eigentlich will Kemmerich an diesem Nachmittag im Ältestenrat seinen am Wochenende verbreiteten Vorschlag loswerden: Am 25. Februar sollte sein Nachfolger gewählt werden – der nach allem, was man am Sonntag glauben durfte, sein Vorgänger sein würde: Bodo Ramelow von der Linken.

Doch im Thüringen dieser Tage sollte man lieber nicht an irgendetwas glauben. Kemmerich darf nach einer Viertelstunde wieder abtreten, nachdem er ein paar staatstragende Worte gesprochen hat.

Treffen der einstigen rot-rot-grünen Koalition mit der CDU

Denn etwa 24 Stunden zuvor hat bereits der neueste Akt des Dramas begonnen. Montagnachmittag, im Landtag: Ein entspannter Bodo Ramelow betritt mit seinem Terrier Attila das Foyer. Er ist auf dem Weg zum Flur seiner Linke-Fraktion, in der er jetzt als einfacher Abgeordneter ein Büro hat, um das Treffen der einstigen rot-rot-grünen Koalition mit der CDU vorzubereiten.

Es soll, wie immer in den vergangenen Tagen, um einen Ausweg aus der regierungslosen Situation gehen. Was nur sehr wenige wissen: Ramelow plant das, was man nur als Coup bezeichnen kann. Selbst Partei- und Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow wird überrascht, als der gewesene Ministerpräsident, verkündet, dass er – vorerst – nicht wieder ins Amt zurück möchte.

Lieberknecht und Ramelow verbindet fast so etwas wie Freundschaft

Er will seine Vorgängerin Christine Lieberknecht vorschicken, die von 2009 bis 2014 als Ministerpräsidentin amtierte. Die Frau ist zwar bekanntlich in der CDU, aber die beiden verbindet seit fast drei Jahrzehnten fast so etwas wie Freundschaft. Sie war Gast auf seiner zweiten Hochzeit, er kam zu ihrem 60. Geburtstag. Der pragmatische, protestantische Linke und die ideologiefrei auftretende Pastorin sind sich in den meisten Dingen einig. Und offenbar, das deutet Ramelow an, ist sie zur Kandidatur bereit.

Die Fraktion ist perplex, findet aber schnell Gefallen an dem Manöver. Das Kalkül: Der CDU dürfte es schwerfallen, ihre frühere Landesvorsitzende nicht zu unterstützen. Hinzu kommen die Bedingungen, die sich Ramelow und seine Vertrauten ausgedacht haben: Erst soll der Landtag mit der nötigen Zweidrittelmehrheit Neuwahlen beschließen und dann für die Zeit bis dahin – maximal 70 Tage – Lieberknecht zur Übergangsregierungschefin wählen.

Die Grünen wirken wenig amüsiert

Danach könnte sie mit drei Ex-Ministern weiterregieren: Staatskanzleichef Benjamin Hoff (Linke), Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) und Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Nachdem die eigene Fraktion überzeugt ist, werden die früheren Koalitionspartner informiert. Die SPD nimmt den Plan gefasst auf, doch die Grünen wirken wenig amüsiert: Neuwahlen könnten für die Partei, die es bei der Wahl am 27. Oktober gerade noch so in den Landtag schaffte, das parlamentarische Aus bedeuten.

Das Treffen mit der CDU beginnt gegen 18.30 Uhr. Ramelow hält lange Reden und wirkt, wie so oft seit seiner Abwahl am 5. Februar, ziemlich angefasst. Dann verkündet er den überrumpelten Unionisten seinen Lieberknecht-Vorschlag wie ein Dekret: Die CDU müsse jetzt zugreifen – oder es lassen.

Ramelow will bei möglichen Neuwahl als Spitzenkandidat antreten

Der Plan hinter dem Plan ist offensichtlich: Die Linke will das Interregnum von Lieberknecht für einen kurzen, knackigen Wahlkampf nutzen. In den Umfragen steht sie ja inzwischen bei bis zu 40 Prozent. Und natürlich soll es in diesem Wahlkampf nur eine Nummer 1 geben. Nach der dreieinhalbstündigen Beratung sagt Ramelow: „Ich denke mit der Arbeit, die Rot-Rot-Grün in den letzten fünf Jahren hier geleistet hat und mit meiner Arbeit als Ministerpräsident bin ich gut beraten, als Spitzenkandidat meiner Partei auch zu den Neuwahlen anzutreten.“

Für die CDU sieht das alles völlig anders aus. Sie steht bei 12 bis 14 Prozent. Auch eine Kurzzeit-CDU-Ministerpräsidentin dürfte da kaum helfen. Mario Voigt, der als Mohrings Landesvize der ranghöchste Abgeordnete ist, versucht deshalb, rhetorisch zu bremsen. Die Gremien würden den Vorschlag jetzt prüfen, sagt er.

Während sich die Nacht über Erfurt senkt, laufen die Nachrichtenkanäle heiß. Ramelow ist der klare Gewinner in der öffentlichen und veröffentlichten Meinung: Er gilt als Staatsmann, der sich im Interesse des Landes selbst zurückstellt.

Von Lieberknecht ist nichts zu hören

Nur die Frau, um die es geht, ist nicht zu hören. Sie beantwortet auch keine Anfragen. Bei der Linken heißt es nur, Ramelow habe mit Lieberknecht gesprochen, und sie habe nicht abgeneigt geklungen.

Dienstagmorgen, 9 Uhr. Noch-CDU-Chef Mohring kommt mit müdem Gesicht in den Landtag. Aber er lächelt. Vielleicht, nur vielleicht kann er das neueste Manöver in seinem finalen Kampf nutzen. Zudem hat er einen Plan: Er will Ramelows Vorschlag so wenden, dass er mehr der CDU nutzt und weniger der Linken.

Der Konter geht so: Die zeitliche Abfolge soll umgedreht werden. Die Union will sich auf die Wahl Lieberknechts und ein „technisches Kabinett“ einlassen, dem auch Linke, Grüne, Sozialdemokraten angehören dürfen. Die Regierung müsse dann einen Haushalt für 2021 vorlegen und vom Landtag verabschiedet lassen. Erst dann könnten Neuwahlen beschlossen werden.

Ausgang offen

Nachdem das in einer Sondersitzung der Fraktion besprochen ist, fahren Mohring und Voigt nach Apolda, um sich dort mit Lieberknecht zu treffen, die im nahen Dorf Ramsla wohnt. Es ist eine eigenartige Runde: Sie besteht aus drei Menschen, die sich seit Jahrzehnten parteiintern bekriegen. Trotzdem einigen sie sich nun auf die Linie des Noch-Vorsitzenden, die später per Mitteilung versendet wird.

Doch ob das funktioniert? Zwischenzeitlich ist Linke-Chefin Hennig-Wellsow im Landtag vor die Kameras getreten. „Unser Plan liegt auf dem Tisch: Beschluss Neuwahl, Einsetzung technische Regierung, Neuwahl. Sollte es keine Einigung auf diese Schritte geben, dann wird unser Vorschlag zurückgezogen.“

Das klingt kaum nach einer schnellen Einigung. Um 20 Uhr beginnt die nächste Verhandlung von Rot-Rot-Grün mit CDU, die bis Redaktionsschluss andauert.

Ausgang ungewiss.

