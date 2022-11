Nach russischem Abzug: Katastrophale Versorgungslage in Cherson

Kiew Nach Angaben der Ukraine hat Russland mehrere Städte mit rund Hundert Raketen angegriffen. Millionen Haushalte sollen ohne Strom sein.

Nach russischen Luftangriffen sind in der Ukraine nach Angaben der Regierung mehr als sieben Millionen Haushalte ohne Strom. 15 Standorte der Energie-Infrastruktur im Land seien beschädigt worden, erklärte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko, am Dienstagabend in Online-Netzwerken. Zuvor hatte Russland nach Angaben Kiews mehrere ukrainische Städte mit rund hundert Raketen angegriffen. (afp)

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.