Eichsfeld. Bei einem Einbruch im Eichsfeld machen Diebe große Beute. Die Polizei ermittelt.

Bislang unbekannte Täter haben einen Keller in Niederorschel an der Liebestatt 23 heimgesucht. Laut Polizeiangaben liegt der Tatzeitraum in dieser Woche bis zum Samstag. Der Keller wurde aufgebrochen und aus diesem wurden Arbeitsmaschinen im Wert von geschätzten 4000 Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich zudem auf 300 Euro.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red