Leinefelde. Bei einer Kontrolle geht der Eichsfelder Polizei ein BMW-Fahrer ins Netz. Der Drogenvortest bei dem jungen Mann ist positiv.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kontrollierten am Samstag gegen 2.45 Uhr in Leinefelde in der Berliner Straße einen 24-jährigen BMW-Fahrer. Ein Drogenvortest verlief bei dem Mann positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red