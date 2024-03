Leinefelde. Ein Leinefelder soll Geld auf ein ungarisches Konto überwiesen. Er schaltet die Polizei ein.

Per Post bekam am Samstag ein 54-jähriger Leinefelder ein augenscheinliches Mahnschreiben der „Malon Inkasso AG“. In diesem wurde er laut Polizeiangaben zur Zahlung von über 300 Euro für einen angeblichen Dienstleistungsvertrag aufgefordert, den der Leinefelder telefonisch mit einer Lottogesellschaft abgeschlossen haben soll. Der geforderte Betrag sollte auf ein ungarisches Konto überwiesen werden. Der Empfänger, so die Polizei, erkannte jedoch, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handeln könnte und erstattete Anzeige bei der Polizei, die seinen Verdacht bestätigen konnte. Bürger, die ähnliche Schreiben erhalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

