Eichsfeld. Hope, das Ambulante Hospiz- und Palliativzentrum Eichsfeld, lädt zum Trost- und Gedenkgottesdienst ein. Jetzt sollten sich Interessierte anmelden.

Zum Trost- und Gedenkgottesdienst von Hope, dem Ambulanten Hospiz- und PalliativzentrumEichsfeld, wird am Freitag, 22. März, um 18 Uhr in die Worbiser Stadtkirche St. Nikolaus eingeladen. Herzlich willkommen sind Menschen aus der Region, die in den vergangenen Monaten einen lieben Menschen verloren haben.

Die Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hope-Teams der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV), des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes sowie des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes dürfen viele Menschen in der letzten Phase ihres Lebens sowie deren Angehörige begleiten.

„Wir von den ambulanten Hospizdiensten und das Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung durften einen kurzen, aber sehr intensiven Weg mit den Betroffenen und den Angehörigen gemeinsam gehen. Für ihr Vertrauen empfinden wir große Dankbarkeit, der wir gemeinsam mit den Angehörigen in einem Trost- und Gedenkgottesdienst Ausdruck verleihen möchten“, kündigen Constance Hunold, Leiterin der Hospizdienste, Christiane Raabe sowie Jens Stöver als pflegerisches und ärztliches Leitungsteam des SAPV-Dienstes an. Trotzdem wollen sie den Trost- und Gedenkgottesdienst für alle trauernden Menschen öffnen.

Der Gottesdienst wird von haupt- und ehrenamtlich Engagierten von Hope mit Pfarrer Peter Michael Schmudde und Pfarrer Tobias Reinhold gestaltet. Die musikalische Umrahmung übernehmen der Frauenchor Birkungen sowie die Band Robius und Leonard Hunold im kleinen Musical und als Solisten.

Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung unter Telefon: 0151/12255111 oder per Mail an info@hospiz-palliativ-eichsfeld.de gebeten.

