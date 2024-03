Heiligenstadt. Unbekannte bringen Substanz auf Koppel. Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen, und der Besitzer stellt eine Belohnung.

Eine unbekannte Substanz haben bislang nicht identifizierte Täter auf eine umzäunte Pferdekoppel im Luisenblick in Heiligenstadt am vergangenen Montag, 11. März, zwischen 14 und 17 Uhr gebracht. Ein Pferd, das sich auf der Koppel befand, nahm die Substanz laut Polizei auf und erkrankte so schwer, dass es trotz sofortiger veterinärmedizinischer Behandlung eingeschläfert werden musste. Neben dem ideellen Schaden wird der Wert des Tieres auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Durch die Polizeiinspektion Eichsfeld wurden die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Gesucht werden nun Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, beobachtet haben. Sie sollen sich unter Telefon: 03606/6510 melden.

Für den entscheidenden Hinweis, der zur Ergreifung der Täter führt, so die Polizei, wurde durch den Besitzer des Pferdes ein Geldbetrag in Höhe von 1000 Euro ausgelobt.

red