Eichsfeld. Ein Großaufgebot an Eichsfelder Feuerwehren ist im Einsatz. Polizei ermittelt Brandursache.

Eine Zerkleinerungsmaschine brannte am Montag gegen 00.30 Uhr in Niederorschel in einem Unternehmen in der Industriestraße. Ein Großaufgebot an Feuerwehren, so die Polizei am Montagnachmittag, habe das Feuer aber schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern können. Ersten Ermittlungen zufolge sei ein technischer Defekt als wahrscheinliche Brandursache anzunehmen, heißt es. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach polizeilichen Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag.

red