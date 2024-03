Eichsfeld. Eine verschobene Veranstaltung, Einblicke in den Polizeiberuf, fleischliche Genüsse und mehr. Hier gibt es Nachrichten kurz und knapp.

Veranstaltung mit Dudenhöffer wird verlegt

Der für Samstag, 23. März, im Eichsfelder Kulturhaus geplante Auftritt von Gerd Dudenhöffer wird auf Samstag, 16. November, 20 Uhr, aufgrund eines grippalen Infekts des Künstlers verlegt. „Gerd Dudenhöffer hatte gehofft, dass seine Stimme wieder stabil ist. Der Infekt hält sich jedoch weiter hartnäckig“, heißt es seitens der Eichsfelder Kulturbetriebe. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Verlegungstermin oder können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. Bei Fragen steht die Theaterkasse des Eichsfelder Kulturhauses Dienstag und Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 11.30 Uhr gern zur Verfügung. Die Theaterkasse ist unter der Telefonnummer 03606/608060, per Mail unter kulturhaus@kreis-eic.de sowie per WhatsApp unter 03606/608067 erreichbar

Frauencafé in der „Ko-ra-le“

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „Ko-ra-le“ lädt am Donnerstag, 21. März, von 10 bis 12 Uhr zum „FrauenCafé“ ein. Jede Frau, unabhängig von Alter, Nationalität oder Konfession ist willkommen. „Wir möchten Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen geben, um Gespräche zu führen und sich auszutauschen, gemeinsam zu basteln oder kleinere Ausflüge zu machen“, so Geschäftsführerin Karola Klingebiel.

Freie Plätze für Freiwilliges Ökologisches Jahr

Für viele junge Menschen ist die Perspektive für die Zeit nach dem Schulabschluss noch ungeklärt. Einige Schüler nutzen daher die Osterferien, um durch Praktika Einblicke in ihr Wunschberufsfeld zu bekommen. Doch diese Eindrücke bleiben aufgrund der kurzen Zeit oft nur oberflächlich. Eine Möglichkeit, mehr Erfahrungen zu sammeln, ist beispielsweise ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), für das bei der Naturfreundejugend Thüringen noch freie Plätze zu vergeben sind. Das FÖJ gibt jungen Menschen zwischen 16 und 26 Jahren die Möglichkeit, sich im ökologischen Bereich zu engagieren und erste Einblicke ins Arbeitsleben zu bekommen. Plätze werden thüringenweit in zahlreichen Einsatzstellen unter anderem in den Bereichen Gartenbau und Landwirtschaft, Tierpflege, Naturschutz oder Umweltbildung vergeben. Für die freien Stellen sind ab sofort Bewerbungen möglich. Weitere Informationen unter www.naturfreundejugend-thueringen.de/foej/ oder telefonisch unter der Nummer 0361/5623356.

Rückbildungsgymnastik und Babymassage

Gezielte Übungen trainieren alle Muskelpartien, die in der Schwangerschaft besonders nachgeben mussten, wie Beckenboden und Bauch. Bei der Babymassage haben derweil Mutter und Kind Zeit, die körperliche Nähe intensiv zu erleben und sich von der angenehmen Atmosphäre verwöhnen zu lassen. Die Massage eignet sich gut als Einschlafritual und hilft Babys bei Bauchweh. Bitte bequeme Kleidung und eine Decke fürs Baby mitbringen. Die Kursteilnahme ist bis neun Monate nach der Entbindung möglich. Der Kurs erstreckt sich über fünf Termine und findet in der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „Ko-ra-le“ ab 8. April jeweils montags von 9.30 bis 11 Uhr statt. Die Leitung hat die Hebamme Gabriele Zimmermann. Anmeldung per Mail unter Anmeldung@ko-ra-le.com oder telefonisch unter 03606/603673.

Schnuppertag bei der Polizei

Jugendliche mit Interesse am Beruf des Polizisten sollten sich den 25. April vormerken. Dann lädt die Thüringer Polizei zum Boys- und Girlsday nach Nordhausen oder Mühlhausen. Es werden Einblicke in den vielseitigen Beruf von Polizisten und Polizistinnen geboten. „Unser Team der Nachwuchsgewinnung steht für Fragen rund um den Polizeiberuf und einem Einstieg bei der Thüringer Polizei zur Verfügung“, heißt es seitens der Beamten. Wer teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail mit folgenden Daten: Name, Geburtsdatum, Schulbildung/Beruf telefonische Erreichbarkeit sowie Teilnahmeort an infotage.lpindh@polizei.thueringen.de. Für die Veranstaltung in der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in Mühlhausen, bei der auch die Bundeswehr, die Feuerwehr und der Rettungsdienst teilnehmen, erfolgt die Anmeldung über https://www.girls-day.de/Radar.

Ab April wieder Exkursionen im Stadtwald

Die Stadt Göttingen bietet ab April gemeinsam mit den Göttinger Umweltverbänden wieder ein buntes Programm für Exkursionen im Stadtwald an. Dabei geht es für Groß und Klein darum, die Pflanzen- und Artenvielfalt kennen und schätzen zu lernen. Los geht es am Samstag, 6. April, mit der Exkursion „Hör mal, wer da hämmert! Ein Spaziergang rund um unsere heimischen Spechte“. Weitere Termine zu Exkursionen wie „Sie sind wieder da! Dem Biber auf der Spur“, „Der Wald als Alleskönner – die Funktion des Waldes“ oder „Buntes Insektenleben“ können dem Faltblatt des Stadtwaldteams entnommen werden. Das Faltblatt kann online unter www.goettingen.de/stadtwald heruntergeladen werden. Die kostenlosen Exkursionen dauern in der Regel jeweils zweieinhalb bis drei Stunden. Da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist, wird um Anmeldung bis drei Tage vor der jeweiligen Exkursion gebeten. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 0551/4003520 oder per E-Mail an stadtforstamt@goettingen.de möglich. Bei der Anmeldung werden dann die weiteren Informationen, beispielsweise zum Treffpunkt oder zur benötigten Bekleidung, mitgeteilt.

Offene Führung zur neuen Kabinettausstellung zum kolonialen Erbe

Zur ersten öffentlichen Führung durch die neue Kabinettausstellung „Zwischen Göttingen und ‚Tsingtau‘. Ein koloniales Erbe in Göttingen“ im Städtischen Museum Göttingen wird am Sonntag, 24. März, um 11.30 Uhr eingeladen. Die Ausstellung präsentiert die Erforschung eines Göttinger Familiennachlasses mit Bezug zum deutschen Kolonialismus in China. Von 1904 bis 1914 war Ewald Lehmann als Richter in der deutschen Kolonie „Kiautschou“ tätig. Die Briefe, Fotografien und Objekte, die er von dort zu seiner Familie in Göttingen sandte, verbinden die Göttinger Stadtgeschichte im wilhelminischen Kaiserreich mit der europäischen Kolonialgeschichte. Die offene Führung bietet über den Nachlass der Familie Lehmann neue Einblicke in die koloniale Vergangenheit Göttingens. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Die aktuelle Kabinettausstellung ist noch bis Sonntag, 9. Juni, dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie jeden ersten Donnerstag im Monat bis 19 Uhr zu sehen.

Boogie-König in der Osthalle

Christian Bleiming liegt der Boogie im Blut. Seit über 30 Jahren spielt der „Westfälische Boogie-König“ Blues und Boogie-Woogie im traditionellen Stil auf Konzerten im In- und Ausland. Er stand dabei gemeinsam mit musikalischen Größen wie Martin Pyrker oder Axel Zwingenberger auf der Bühne. 2005 spielte er in der Band von Rock ’n‘ Roll-Legende Chuck Berry. Von 1990 bis 2022 veröffentlichte Bleiming 13 CDs und LPs als Solist und mit anderen Musikern. 2014 wurde er für den deutschen Schallplattenpreis nominiert und gewann 2015 den „German Boogie Woogie Award“ in der Kategorie „Blues- und Boogie-Woogie-Pianist“. Bei seinen Auftritten präsentiert er Klassiker des Genres und Eigenkompositionen. Zu erleben ist der Musiker am Sonntag, 24. März, um 19.05 Uhr in der Reihe „Kult(o)ur am Sonntag“ auf der Bühne der Osthalle des Universitätsklinikums Göttingen.

Göttinger Ostermarkt vor dem Alten Rathaus

Der diesjährige Göttinger Ostermarkt kann noch bis Samstag, 30. März, vor dem Alten Rathaus besucht werden. In der Zeit vor dem Fest prägen Kunsthandwerk und Imbissstände rund um das Gänseliesel das Bild der Innenstadt. Der Ostermarkt hat montags bis sonntags – mit Ausnahme des Karfreitags – von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Markt bietet Kunsthandwerk, Schmuck sowie Kleidung, und auch kulinarisch hält er eine Bandbreite an Köstlichkeiten bereit. Kinder können sich auf ein Karussell und eine bunte Dekoration mit beweglichen Figuren freuen.

Wenn der Tag das Licht verliert

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land lädt am Sonntag, 24. März, ab 17 Uhr, zu einer dreistündigen Wanderung ein. Bettina Wettengel berichtet sozusagen Erhellendes über das Dunkelwerden. Vom Wanderparkplatz in Kleinalmerode, Ledergasse, wandern Interessierte mit ihr während der drei Dämmerungsphasen über den Kirschwanderweg 4 auf der Klippstätte. Auf der mittelschweren Tour nimmt der Wandernde die Dämmerungsphasen ganz bewusst wahr und erfährt Wissenswertes über die Landschaft, die durchquert wird. Am Ende der etwa sechs Kilometer langen Strecke steht der fast volle Mond am Himmel. Teilnehmende sollten Rucksackverpflegung und eine Taschenlampe mitbringen.

Eine Anmeldung ist aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl zwingend erforderlich unter info@naturparkfrauholle.land oder unter der Telefonnummer 05657/644990.

Wieder Verkauf von Wildfleisch im Stadtwald

Kurz vor Ostern gibt es wieder Wildbret im Göttinger Stadtwald. Am Freitag, 22. März, verkauft das Team vom Stadtwald Göttingen direkt am Wildgehege am Kehr von 14 bis 16 Uhr Wildfleisch aus dem heimischen Stadtwald. Angeboten werden Rücken, Keulen, Blätter und Gulasch vom Dam-, Reh- und Schwarzwild, Bratwurst vom Reh- und Schwarzwild und Koteletts vom Rehwild sowie Schinken vom Schwarzwild. Der Schinken wird nicht tiefgekühlt angeboten. Das Wild wird direkt nach dem Abschuss in der Kühlkammer des Wildgeheges portioniert und schlachtfrisch tiefgekühlt, mit Ausnahme des Schinkens. Dadurch entfallen lange Transport- und Lagerzeiten, Frische und Qualität bleiben erhalten. Das Angebot ist begrenzt, Vorbestellungen sind nicht möglich. Beim Kauf der Ware ist nur Barzahlung möglich.

