Heiligenstadt. Strukturelle Veränderungen gibt es in Heiligenstädter Pflegeeinrichtung. Und so sehen sie aus:

In den Johanniterhäusern Heiligenstadt gibt es strukturelle Veränderungen. Die Pflegedienstleitung der beiden Häuser wird von nun an von zwei Personen bekleidet, teilt Einrichtungsleiterin Claudia Gaßmann mit. Somit könne eine gezieltere Betreuung der Mitarbeiter vor Ort vorgenommen und die Mitarbeiterzufriedenheit weiter gesteigert werden.

Die bisherige Pflegedienstleiterin Eva Wolf wird für die Mitarbeitenden des Johanniterhauses am Richteberg zuständig sein, wohingegen die neue Pflegedienstleiterin Alexandra Kuna von nun an für das Johanniterhaus in der Albert-Schweitzer-Straße verantwortlich ist.

Alexandra Kuna bringt laut Claudia Gaßmann bereits viel pflegerische Erfahrung mit. 2007 begann sie ihre berufliche Laufbahn mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr. Anschließend folgte die Ausbildung zur Pflegefachkraft. Erfahrungen habe Alexandra Kuna während ihrer neunjährigen Zeit in der außerklinischen Intensivpflege gesammelt. Seit 2020 bereichere sie die Johanniter Seniorenhäuser GmbH in Heiligenstadt als erfahrene Pflegefachkraft, so Gaßmann. Ein Jahr später übernahm sie im Johanniterhaus in der Albert-Schweitzer-Straße die Wohnbereichsleitung sowie die stellvertretende Pflegedienstleitung. Seit 1. März dieses Jahres wird sie nun als Pflegedienstleiterin mit Einrichtungsleiterin Claudia Gaßmann die Geschicke des Hauses lenken.

„Wir freuen uns, mit Frau Kuna eine hoch motivierte und fröhliche Pflegedienstleiterin zu bekommen, die mit hohem fachlichen Niveau und Organisationstalent die neue Position antreten wird. Sie wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschätzt und anerkannt“, so Claudia Gaßmann.

Derweil freut sich Alexandra Kuna auf die Zusammenarbeit, die neuen Herausforderungen und Aufgaben im Johanniterhaus in der Albert-Schweitzer-Straße. Zusammen mit Claudia Gaßmann möchte sie sich weiter für das Wohl und die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der Mitarbeiter einsetzen. „Zuwendung, Respekt und Kompetenz stehen bei ihnen an oberster Stelle“, heißt es.

Das Johanniterhaus in der Albert-Schweitzer-Straße verfügt über 75 Pflegeplätze, auch eine Kurzzeitpflege ist möglich. Die Johanniter Seniorenhäuser GmbH ist ihrerseits mit über 95 stationären Einrichtungen eine der größten deutschen Trägergesellschaften im Bereich der Altenpflege.

red