Eichsfeld. Eichsfelder Musikschüler zeigen beim Landeswettbewerb ihr Können. Das haben sie erreicht:

Ein musikalisch sehr aufregendes Wochenende liegt hinter einigen Schülerinnen der Eichsfelder Musikschule. Mit ihren Lehrern reisten sie zum Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ nach Sondershausen. Bereits im Januar, so Werkleiter Jens Greßler, hatten sie in Suhl beim Wettbewerb auf Regionalebene herausragende Ergebnisse erzielt und sich so für den Thüringer Landeswettbewerb qualifiziert.

Das viele Üben lohnte sich. Am Ende erreichten alle Teilnehmer der Musikschule sehr gute Ergebnisse. „Dazu gratulieren wir recht herzlich“, so Greßler, der sich auch bei den Fachlehrern für das Engagement bedankt.

22 Punkte und einen zweiten Preis holten sich als Duo Klavier und ein Streichinstrument in der Altersgruppe 3 Hanna Berend (Viola) und Ida Schmerbauch (Klavier). Ebenfalls mit 21 Punkten und einem zweiten Preis sehr erfolgreich waren Ida Grimm (Querflöte) und Olessya Koberstein (Klavier).

Bei der Altersgruppe drei Musical brachten es Lina Allegra Klaus (Sopran) und Olessya Koberstein (Klavier) auf stolze 23 Punkte und einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. In der Altersgruppe vier Saxophon heimsten Clara Theile und Olessya Koberstein (Klavier) 19 Punkte und einen dritten Preis, so Greßler.

Auch die ehemalige Schülerin der Musikschule Ida Albrecht, die vergangenes Jahr ans Musikgymnasium in Weimar wechselte, nahm sehr erfolgreich am Landeswettbewerb teil. Sie erreichte die Höchstpunktzahl und somit die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb nach Lübeck. Die Grundlagen zu diesem Erfolg habe in langjähriger Arbeit im Fach Querflöte die Lehrerin Waltraud Stadermann gelegt.

