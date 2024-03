Heiligenstadt. Im Kurpark der Eichsfelder Kreisstadt hält der Frühling Einzug. Hier gibt es jetzt einiges zu entdecken.

Der Frühling hält Einzug, und die ersten warmen Sonnenstrahlen locken die Eichsfelder wieder in die Natur. Im Heiligenstädter Kurpark war dieser Tage Siegfried Spitzenberg unterwegs, und er hatte bei seinem Streifzug natürlich auch wieder seine Kamera dabei. Gleich ins Auge fiel ihm am Herzteich die Zierkirsche, die bereits in voller Blüte steht und ein wahrer Blickfang ist. Und auch die Trauerweide hat schon ein wunderschönes Blätterkleid angelegt. Dass sich ein Besuch des Kurparks zu jeder Jahreszeit lohnt, dessen ist sich der Heiligenstädter sicher. Doch gerade im Frühling hält die erwachende Natur einiges bereit.

