Eichsfeld. Böse Überraschung für einen Eichsfelder Mopedfahrer. Sein Gefährt wechselt illegal den Besitzer.

Wie die Polizei mitteilt, hatten es Diebe in Breitenbach auf eine Simson abgesehen. Zwischen Freitagabend, 22. März, und Dienstagnachmittag, 26. März, drangen Unbekannte in eine Garage am Rasenweg ein. Daraus entwendeten sie die grüne Simson S51 im Wert von etwa 3000 Euro.

Wer Hinweise zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib des Mopeds geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0079711).

