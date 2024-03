Eichsfeld. Herz zeigen mit Haarschnitt: Friseursalon Haarscharf feiert Jubiläum mit Spende an Kinderhospiz Mitteldeutschland. Eine beachtliche Summe ist zusammengekommen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde auch im Jahr 2023 im Friseursalon Haarscharf in Hundeshagen wieder für das Kinderhospiz Mitteldeutschland gesammelt. Neben vorweihnachtlichem Trinkgeld und Zuwendungen vom 25-jährigen Salonjubiläum wurde die Spendenkasse zusätzlich auch von Kunden „gefüttert“.

Es kamen 1074,53 Euro zusammen, welche am Donnerstag, 14. März, in Hundeshagen an Britta Müller vom Kinderhospiz übergeben wurden. Nadine Föllmer und ihre Kolleginnen bedanken sich auch im Namen der Kinder für die hohe Spendenbereitschaft. „Wenn wir mit unserer Spende todkranken Kindern und ihren Familien ein kleines Stückchen Leichtigkeit und Lachen schenken können, macht uns das sehr glücklich“, so Nadine Föllmer.

red