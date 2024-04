Eichsfeld. Zum 1. April hat das Eichsfeld-Klinikum einen neuen ärztlichen Leiter. Die Geschäftsführung begrüßt jetzt den neuen Chefarzt.

Die Klinik „Innere Medizin III Hämatologie und Onkologie“ am Eichsfeld-Klinikum hat zum 1. April einen neuen ärztlichen Leiter. Dr. med. Iyas Hamwi löst Dr. med. Süleyman Saz als Chefarzt ab, der nach dreieinhalb Jahren aufhört. Mit einem Blumenstrauß hieß der Geschäftsführer des Eichsfeld-Klinikums, Gregor Bett, jetzt Iyas Hamwi willkommen, während er den scheidenden Klinik-Leiter Süleyman Saz verabschiedete.

Der 42 Jahre alte Iyas Hamwi stellt als Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie nun die „hochwertige und kompetente Betreuung der Krebspatienten im Eichsfeld“ sicher, wie es aus dem Eichsfeld-Klinikum heißt. Der neue Chefarzt hat von 2002 bis 2008 Humanmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover studiert, bevor er zuletzt im St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim als Oberarzt und Koordinator des onkologischen Zentrums tätig war.

Regionales Versorgungsangebot für Krebspatienten etabliert

Das Eichsfeld-Klinikum dankte Süleyman Saz für sein Engagement in den vergangenen Jahren, in denen er die Klinik für Innere Medizin III Hämatologie und Onkologie sowie die Versorgung in der angegliederten EK-Praxis aufgebaut hat. Damit sei ein lokales und regionales Versorgungsangebot für Krebspatienten im Eichsfeld sowohl ambulant als auch stationär auf hohem Niveau etabliert worden.

„Wir freuen uns, mit dem neuen Kollegen Iyas Hamwi einen hochkompetenten und erfahrenen Fachexperten für die Leitung der Onkologie gefunden zu haben“, heißt es aus dem Eichsfeld-Klinikum weiter. „Für einen guten und nahtlosen Übergang haben beide Kollegen durch eine gemeinsame Tätigkeit in den letzten Wochen gesorgt. Dr. Saz wünschen wir alles Gute für den weiteren beruflichen Weg.“

